Apple обновит iPhone 12 по всему ЕС, чтобы снизить уровень излучения
Apple выпустит специальное программное обновление для владельцев iPhone 12 в 27 странах ЕС, чтобы снизить показатели излучения до уровня, соответствующего европейским нормам. Решение компания приняла после того, как Еврокомиссия поддержала требование Франции остановить продажи устройства и привести его в соответствие со стандартами безопасности.
Как сообщает MacRumors, обновление будет распространено в ближайшие недели.
Это фактически повторение шага, сделанного Apple во Франции еще в сентябре 2023 года, когда регулятор Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR) обнаружил превышение допустимого уровня поглощения электромагнитных волн телом (SAR).
Тогда компанию обязали прекратить продажи и обновить прошивку уже проданных устройств.
Apple продолжает полагать, что французские методы тестирования были некорректными, поскольку не учли функцию автоматического «off-body detection», снижающую излучение, когда телефон не прижат к телу.
Впрочем, корпорация согласилась придерживаться позиции Еврокомиссии. «Мы не согласны с методикой тестирования, но уважаем решение и подтверждаем: пользователи могут и далее безопасно использовать iPhone 12», — говорится в заявлении компании.
Европейская комиссия, в свою очередь, назвала действия Франции оправданными. Это означает, что Apple была вынуждена применить исправления одновременно для всех стран блока во избежание повторения локальных запретов в будущем.
Нормы SAR определяют максимально допустимый уровень электромагнитной энергии, которую может поглощать тело пользователя от смартфона. В ЕС этот показатель более жесткий, чем во многих других странах.
Скандал вокруг iPhone 12 стал показательным кейсом: даже технологические гиганты вынуждены адаптировать свои устройства к требованиям национальных и наднациональных регуляторов. В будущем это может повлиять на разработку новых моделей iPhone и других гаджетов, ведь вопрос электромагнитной безопасности все чаще становится предметом общественного внимания.
