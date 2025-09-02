Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь — Finance.ua

Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь, www.phonearena.com

Новый складной iPhone возвращает популярную функцию Touch ID, однако ее реализация окажется несколько устаревшей.

Об этом пишет издание PhoneArena

Фанаты Apple много лет спрашивают, почему компания отказалась от Touch ID и оставила только Face ID. Скоро эта ситуация изменится: в складном iPhone вернется Touch ID, но его реализация будет немного отличной от современных стандартов.

Известный аналитик ранее сообщал, что для Touch ID в складном iPhone будет использована боковая кнопка. После этого другие источники утверждали, что сканер отпечатков пальцев будет интегрирован прямо в дисплей, как во многих современных смартфонах, даже бюджетных.

Однако последние данные подтверждают само боковое расположение кнопки Touch ID. Apple не хочет перегружать дисплей внутренними компонентами, поэтому Face ID в складном iPhone не предусмотрено.

Многие пользователи ценят Touch ID за скорость и простоту использования. Компания Apple, как обычно, выбирает свой путь развития, который может не совпадать с ожиданиями потребителей. Независимо от формы реализации, возврат Touch ID будет восприниматься пользователями положительно.

Вместе с тем, складной iPhone может уступать Galaxy Z Fold 7 в некоторых характеристиках. Согласно утечкам, дисплей будущего iPhone 2026 отстает от Fold 7, хотя Apple обещает самый современный шарнир в отрасли. Идея абсолютно бесшовной сборки смартфона пока под вопросом.

Когда складной iPhone выйдет вместе с iPhone 18, он может существенно отставать от Galaxy Z Fold 8. Однако благодаря маркетинговым стратегиям Apple устройство все равно ожидаемо будут покупать в большом количестве.

По материалам:

