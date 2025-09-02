Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь

Технологии&Авто
32
Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь
Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь, www.phonearena.com
Новый складной iPhone возвращает популярную функцию Touch ID, однако ее реализация окажется несколько устаревшей.
Об этом пишет издание PhoneArena.
Фанаты Apple много лет спрашивают, почему компания отказалась от Touch ID и оставила только Face ID. Скоро эта ситуация изменится: в складном iPhone вернется Touch ID, но его реализация будет немного отличной от современных стандартов.
Известный аналитик ранее сообщал, что для Touch ID в складном iPhone будет использована боковая кнопка. После этого другие источники утверждали, что сканер отпечатков пальцев будет интегрирован прямо в дисплей, как во многих современных смартфонах, даже бюджетных.
Читайте также
Однако последние данные подтверждают само боковое расположение кнопки Touch ID. Apple не хочет перегружать дисплей внутренними компонентами, поэтому Face ID в складном iPhone не предусмотрено.
Многие пользователи ценят Touch ID за скорость и простоту использования. Компания Apple, как обычно, выбирает свой путь развития, который может не совпадать с ожиданиями потребителей. Независимо от формы реализации, возврат Touch ID будет восприниматься пользователями положительно.
Вместе с тем, складной iPhone может уступать Galaxy Z Fold 7 в некоторых характеристиках. Согласно утечкам, дисплей будущего iPhone 2026 отстает от Fold 7, хотя Apple обещает самый современный шарнир в отрасли. Идея абсолютно бесшовной сборки смартфона пока под вопросом.
Когда складной iPhone выйдет вместе с iPhone 18, он может существенно отставать от Galaxy Z Fold 8. Однако благодаря маркетинговым стратегиям Apple устройство все равно ожидаемо будут покупать в большом количестве.
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems