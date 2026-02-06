История украинских компаний: с чего начинался ЗАЗ (видео) Сегодня 17:33 — Технологии&Авто

История украинских компаний: с чего начинался ЗАЗ (видео)

Украинский бизнес сейчас работает в блэкауты, во время российских атак и глубокого кризиса. Многие мелкие мастерские, амбициозные стартапы и промышленные титаны вписали свое имя в историю Украины.

Finance.ua начинает новую серию видео, где расскажем о тайнах успеха и падения наших брендов. Как они начинали свой путь и чему можно поучиться на их бесценном опыте?

Легенда

Сегодня речь пойдет о легенде украинского автопрома ЗАЗ. Его автомобили изменили жизнь миллионов украинцев, хотя на первый взгляд, авто казались неуклюжими, низкими, выпуклыми и немного странными. Они не отличались изящными линиями итальянских спорткаров, но все его хотели, потому что это был первый настоящий народный любимец.

История Запорожского автомобильного завода

Началось всё еще до того, как на свет появился первый автомобиль. В 1863 году уверен в своих силах голландский эмигрант-колонист Абрагам Яковлевич Кооп открыл в колонии Шенвизе, ныне являющегося сердцем промышленного Запорожья, предприятие, которое должно было покорить украинскую степь. Мастерские Коопа с ювелирной точностью создавали сельскохозяйственное железо: от деталей ветряных мельниц до массивных плугов и мельниц. Это была так называемая кремниевая долина ХІХ века в украинских реалиях.

Но Советская власть национализировала завод Коопа, стерев старое имя и окрестив его строгим словом «Коммунар». Предприятие превратилось в гигантский улей, где производили зерноуборочные комбайны.

К началу Второй мировой войны завод выпустил более 167 тысяч таких машин.

В те времена авто считалось роскошью. Поэтому в начале 1960-х родилась идея создать «народный автомобиль». Этот проект родился для тех, на ком фактически держалась страна: учителей, инженеров и шахтеров. Машина должна быть дешевой и простой.

Идея

Заимствовали идею для авто у итальянцев. Инженеры взяли за основу Fiat 600. К концу 1960 года был готов первый автомобиль — прототип Москвич-444.

Через год машину отшлифовали, внесли финальные штрихи, и на свет родился ЗАЗ-965 — тот самый канонический «Запорожец».

Цена авто

Стоило авто 3 тысячи советских рублей. По официальному курсу более 3,5 тысяч американских долларов. В то время в США за эти деньги можно было купить Ford Mustang Mach 1.

Где продавали

Этот автомобиль продавали не только внутри страны, но и путешествовал за границу под именем «Ялта». Экспортная версия была истинным аристократом по сравнению с домашней.

Зарубежные покупатели получали «Запорожца» с внешними зеркалами, элегантным двухцветным кузовом, дополнительными молдингами, радиоприемником и даже пепельницей.

Характеристки

Запорожец мог разогнаться до 90 км в час. Двигатель, расположенный сзади, дарил машине высокую проходимость. Хотя к двери, открывавшейся навстречу движению, нужно было привыкнуть. Называли его — «Горбатый».

Это был подлинный культурный код, живой персонаж нашей истории. Он становился героем анекдотов, звездой экранов и символом того, что украинская смекалка может выжать максимум даже из дешевого железа.

В 1987 году на арену вышла переднеприводная Таврия. К тому времени это был свежий глоток воздуха, современный хэтчбек, который имел зубы, чтобы конкурировать с европейскими малолитражками. Стоила она дороже Запорожцев, более 5 тысяч рублей.

После распада Советского Союза

После распада СССР ЗАЗ оказался на драматическом перепутье. Старые «Запорожцы» мгновенно стали эхом прошлого, а «Таврии» не выдерживали жестокого поединка с дешевыми иномарками, хлынувшими через границы.

Спас завод неожиданный альянс с Daewoo (ДЭУ) в 1998 году. Совместное предприятие «АвтоЗАЗ-Daewoo» вернуло жизнь в цеха, приступив к выпуску Daewoo Lanos — машины, которой суждено было стать новым королем украинских дорог. Первые «Ланосы» появились в Украине почти одновременно со всем миром и стоили 6,5 тысячи долларов.

Смотрите больше деталей и что сейчас с ЗАЗ — в нашем новом видео.

