0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Tesla подали в суд после гибели водителя, который не смог выбраться из горящего авто

Технологии&Авто
21
На Tesla подали в суд после гибели водителя, который не смог выбраться из горящего авто
На Tesla подали в суд после гибели водителя, который не смог выбраться из горящего авто
В США подали очередной иск против Tesla из-за конструкции дверных ручек. Семья 20-летнего Сэмюэла Тремблетта обратилась в федеральный суд Массачусетса 4 февраля.
Они заявляют, что парень, живой после аварии, погиб, потому что не смог открыть дверь своего загоревшегося Tesla Model Y.
Об этом пишет издание Autoblog.
Авария произошла 29 октября 2025 года на трассе Route 138 в городе Истон. Автомобиль съехал с дороги и остановился в лесу примерно в шести метрах от проезжей части. По материалам дела, это было ДТП без других участников.
После столкновения водитель оставался в живых и сразу позвонил в службу 911. Во время разговора он сообщил, что машина горит и он не может выбраться. В суде привели расшифровку звонка, где парень говорит: «Я не могу выйти, пожалуйста, помогите. Она горит. Помогите пожалуйста. Я умру».
Позже, по данным полиции, тело Сэмюэла обнаружили на заднем сиденье. Это может свидетельствовать о том, что он пытался открыть разные двери, прежде чем потерял сознание из-за дыма и ожогов.
В иске указано, что электрическая дверь Tesla заблокировала водителя внутри авто. Причиной смерти назвали ожоги и отравление дымом. Компания Tesla по запросу журналистов комментариев не предоставила.
Этот случай стал очередным в серии подобных исков. По расследованию Bloomberg, по меньшей мере 15 человек погибли в авариях из Tesla, когда пассажиры не могли выбраться из горящих машин из-за проблем со спрятанными дверными ручками.
В сентябре 2025 года один из руководителей Tesla заявил, что компания работает над новым дизайном ручек. А в декабре производитель обновил информацию на своем сайте, отметив, что после серьезного столкновения дверь должна автоматически разблокироваться, а аварийные огни включаться для лучшей видимости. В случае Сэмюэла Тремблетта, эти изменения появились уже после трагедии.
Также в материалах отмечается, что все Tesla имеют две батареи: основную высоковольтную, двигающую авто, и низковольтную, отвечающую за работу дверей, окон и экрана. Если низковольтная батарея выходит из строя, дверь может не открываться автоматически.
Хотя в автомобилях Tesla предусмотрены механические ручки для аварийного открывания изнутри, многие водители и пассажиры не знают об их существовании или не могут быстро найти и воспользоваться ими в экстренной ситуации.
В то же время Китай стал первой страной, запретившей спрятанные дверные ручки в электромобилях из-за рисков для пассажиров. С 1 января 2027 года там разрешат продавать только авто с механическим открыванием дверей изнутри и снаружи. Решение было принято после аварий, когда из-за отказа электросистем люди не могли выбраться из машин.
По материалам:
НВ
АвтоTesla
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems