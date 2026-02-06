На Tesla подали в суд после гибели водителя, который не смог выбраться из горящего авто Сегодня 18:10 — Технологии&Авто

В США подали очередной иск против Tesla из-за конструкции дверных ручек. Семья 20-летнего Сэмюэла Тремблетта обратилась в федеральный суд Массачусетса 4 февраля.

Они заявляют, что парень, живой после аварии, погиб, потому что не смог открыть дверь своего загоревшегося Tesla Model Y.

Об этом пишет издание Autoblog

Авария произошла 29 октября 2025 года на трассе Route 138 в городе Истон. Автомобиль съехал с дороги и остановился в лесу примерно в шести метрах от проезжей части. По материалам дела, это было ДТП без других участников.

После столкновения водитель оставался в живых и сразу позвонил в службу 911. Во время разговора он сообщил, что машина горит и он не может выбраться. В суде привели расшифровку звонка, где парень говорит: «Я не могу выйти, пожалуйста, помогите. Она горит. Помогите пожалуйста. Я умру».

Позже, по данным полиции, тело Сэмюэла обнаружили на заднем сиденье. Это может свидетельствовать о том, что он пытался открыть разные двери, прежде чем потерял сознание из-за дыма и ожогов.

В иске указано, что электрическая дверь Tesla заблокировала водителя внутри авто. Причиной смерти назвали ожоги и отравление дымом. Компания Tesla по запросу журналистов комментариев не предоставила.

Этот случай стал очередным в серии подобных исков. По расследованию Bloomberg, по меньшей мере 15 человек погибли в авариях из Tesla, когда пассажиры не могли выбраться из горящих машин из-за проблем со спрятанными дверными ручками.

В сентябре 2025 года один из руководителей Tesla заявил, что компания работает над новым дизайном ручек. А в декабре производитель обновил информацию на своем сайте, отметив, что после серьезного столкновения дверь должна автоматически разблокироваться, а аварийные огни включаться для лучшей видимости. В случае Сэмюэла Тремблетта, эти изменения появились уже после трагедии.

Также в материалах отмечается, что все Tesla имеют две батареи: основную высоковольтную, двигающую авто, и низковольтную, отвечающую за работу дверей, окон и экрана. Если низковольтная батарея выходит из строя, дверь может не открываться автоматически.

Хотя в автомобилях Tesla предусмотрены механические ручки для аварийного открывания изнутри, многие водители и пассажиры не знают об их существовании или не могут быстро найти и воспользоваться ими в экстренной ситуации.

В то же время Китай стал первой страной, запретившей спрятанные дверные ручки в электромобилях из-за рисков для пассажиров. С 1 января 2027 года там разрешат продавать только авто с механическим открыванием дверей изнутри и снаружи. Решение было принято после аварий, когда из-за отказа электросистем люди не могли выбраться из машин.

