Что нужно знать о верификации Starlink — ответы на самые популярные вопросы

В Украине идет верификация терминалов Starlink. Это решение было принято в ответ на использование россией дронов с этой технологией для атак на гражданскую инфраструктуру.
Министерство обороны отмечает, что терминалы, которые уже внесены в «белый список» SpaceX, работают без ограничений. Оборудование, которым пользуются российские военные на временно оккупированных территориях, заблокировано.
Обновление белого списка происходит поэтапно. Если терминал подан на регистрацию, но он еще не активен, процесс проверки может занять до 48 часов. Это масштабная процедура, которая требует времени, и работают над тем, чтобы данные для проверки поступали в режиме реального времени.
Тех, кто еще не предоставил терминал на верификацию, призывают сделать это в ближайшее время. Система «белых списков» уже введена и будет расширяться.

Ответы на самые популярные вопросы

Каков конечный срок верификации?
Внедрение «белых списков» началось и будет продолжаться постоянно. Чем быстрее вы подадите на верификацию свой терминал, тем быстрее он заработает. Но заметьте, что процесс верификации длится 48 часов.
⁠⁠Не могу найти на портале Дія раздел для регистрации терминалов, принадлежащих юридическим лицам
Эта услуга начнет работать в скором времени. После этого зайдите на портал Дія и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица. Найдите услугу «Сообщение об использовании терминалов Starlink».
Есть терминал Starlink, который до сих пор не использовался. Нужно ли его регистрировать сейчас или уже после активации?
Если ваш Starlink до сих пор не использовался, нужно его верифицировать. Процесс верификации терминалов будет продолжаться постоянно, поэтому если вы не используете Starlink сейчас — его можно будет быстро верифицировать в любое время при необходимости.
Что делать с заказанными терминалами, еще не поступившими в Украину?
Если терминалы заказаны, но еще не пришли в Украину, подавать их на верификацию нужно уже после получения. Военные — через определенных ответственных в своей воинской части. Гражданские — через ЦПАУ, бизнесы — через Дію.
ЦПАУ перегружены из-за отключения света, очереди занимают с утра. Как верифицировать терминал?
Действительно, из-за российских ударов по энергосистеме большинство ЦПАУ работают на альтернативных источниках питания. Запланируйте визит в ЦПАУ заранее. Перед тем как идти в центр, уточните график работы по телефону или запишитесь в электронную очередь на сайте ЦПАУ.
Подали свой терминал на верификацию, но он все равно не работает. Почему?
В настоящее время в «белый список» включены все терминалы, поданные на верификацию до 23:59 03.02.26. Процесс продолжается, и следующая партия регистраций будет обработана в ближайшее время.
Подали Starlink в список вчера вечером, сегодня — все равно заблокировало. Будет ли он работать, сколько ждать?
Сейчас «Белый список» заработал для всех поданных до конца суток 03.02.26. Соответственно сегодня ночью должно заработать все поданное за 4−5.02. Необходимо подождать, это масштабный технологический процесс.
Также в Минобороны отметили, что запуск услуги верификации терминалов через Дію для гражданских не планируется исходя из вопросов безопасности.
Можно ли узнать, внесен ли конкретный терминал в «Белый список»?
Услуг по предоставлению информации, внесен ли терминал в «белый список», пока нет.
Что будет, если военный подаст на верификацию через DELTA терминал другого гражданского лица?
Минобороны призывает так не поступать, ведь для гражданских Starlink предусмотрен отдельный механизм.
Терминал Starlink, используемый не для службы, можно зарегистрировать как через ответственного по ВЧ, так и через ЦПАУ как физическое лицо.
Как зарегистрировать Starlink, который военный использует не для службы, а например, только во время отдыха между боевыми задачами?
Такой терминал можно подать на верификацию как через ответственного по воинской части, так и через ЦПАУ как физическое лицо.
Не заставят ли меня поставить свой Starlink, который я подал в «белый список», на баланс части?
Постановка собственных Starlink военнослужащих, подавших их в «белый список», на баланс части не планируется.
Если лежащий на складе Starlink забудут подать в «белый список», и он заблокируется. Можно ли его потом разблокировать?
Заблокированный терминал Starlink, лежащий на складе, или его не успели подать в «белый список», можно будет подать на верификацию. После внесения в «белый список» он заработает.
Будет ли процесс подачи как-то упрощаться? Чтобы не стоять в очередях в ЦПАУ?
Минобороны работает над упрощением и ускорением процесса регистрации Starlink. Но это масштабный технологический процесс со многими факторами влияния.
Светлана Вышковская
Starlink
