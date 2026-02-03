0 800 307 555
Как верифицировать свой Starlink через ЦПАУ и Дію — инструкция

75
Неверифицированные терминалы Starlink будут отключаться из соображений безопасности
Неверифицированные терминалы Starlink будут отключаться из соображений безопасности
Украина внедряет whitelist-режим для Starlink — перечень проверенных терминалов. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваш терминал включили в список верифицированных.
Как отмечают в Минцифры, для этого нужно подтвердить, что терминал принадлежит вам. Это можно сделать в ЦПАУ или на портале Действие (для юрлиц) — соответствующие услуги там доступны с 3 февраля. Вместо этого неверифицированные устройства отключат.
Важно: процедура верификации относится исключительно к физическим и юридическим пользователям. Для сил обороны уже действует отдельный защищенный алгоритм.

Инструкция для физических лиц или ФЛП

1. Найдите данные вашего Starlink
Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:
  • KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;
  • UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
  • номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии).
2. Подготовьте документы
В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:
  • Паспорт (книжка или ID-карта).
  • РНУКНП (идентификационный код).
3. Посетите ближайший ЦПАУ
Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура бесплатная.
Администратор проверит документы и примет заявку. Потом ваш терминал внесут в белый список и он продолжит работать без ограничений.

Лимиты

  • Максимум 1 терминал — без физического наличия устройства.
  • Максимум 3 терминала на одного человека — нужно показать устройства.
Для бизнеса (юридических лиц)

Для компаний процедура доступна полностью онлайн — через портал Дія.
Вот какие данные нужно иметь:
  • KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии;
  • UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
  • номер аккаунта пользователя на портале Starlink.
Как подать заявление на портале Дія:
  1. Зайдите на Портал Дія и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.
  2. Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink.
  3. Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи.
  4. Проверьте составленное заявление и подпишите его КЭПом.
  5. Заявление автоматически передается в Минцифры.

Лимиты

  • До 10 терминалов — для обычных юридических лиц.
  • Без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.
Как верифицировать свой Starlink через ЦПАУ и Дію — инструкция
Ранее мы сообщали, что ЕС недавно впервые ввел в эксплуатацию отдельные элементы собственной защищенной спутниковой системы связи, которые должны стать европейской альтернативой Starlink.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
StarlinkДия
