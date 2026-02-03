Как верифицировать свой Starlink через ЦПАУ и Дію — инструкция Сегодня 10:03

Неверифицированные терминалы Starlink будут отключаться из соображений безопасности

Украина внедряет whitelist-режим для Starlink — перечень проверенных терминалов. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ваш терминал включили в список верифицированных.

Как отмечают в Минцифры, для этого нужно подтвердить, что терминал принадлежит вам. Это можно сделать в ЦПАУ или на портале Действие (для юрлиц) — соответствующие услуги там доступны с 3 февраля. Вместо этого неверифицированные устройства отключат.

Важно: процедура верификации относится исключительно к физическим и юридическим пользователям. Для сил обороны уже действует отдельный защищенный алгоритм.

Инструкция для физических лиц или ФЛП

1. Найдите данные Найдите данные вашего Starlink

Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:

KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;

UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;

номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии).

2. Подготовьте документы

В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:

Паспорт (книжка или ID-карта).

РНУКНП (идентификационный код).

3. Посетите ближайший ЦПАУ

Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура бесплатная.

Администратор проверит документы и примет заявку. Потом ваш терминал внесут в белый список и он продолжит работать без ограничений.

Лимиты

Максимум 1 терминал — без физического наличия устройства.

Максимум 3 терминала на одного человека — нужно показать устройства.

Для бизнеса (юридических лиц)

Для компаний процедура доступна полностью онлайн — через портал Дія.

Вот какие данные нужно иметь:

KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии;

UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;

номер аккаунта пользователя на портале Starlink.

Как подать заявление на портале Дія:

Зайдите на Портал Дія и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица. Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink. Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи. Проверьте составленное заявление и подпишите его КЭПом. Заявление автоматически передается в Минцифры.

Лимиты

До 10 терминалов — для обычных юридических лиц.

Без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.

Ранее мы сообщали , что ЕС недавно впервые ввел в эксплуатацию отдельные элементы собственной защищенной спутниковой системы связи, которые должны стать европейской альтернативой Starlink.

