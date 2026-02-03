День финансов: чрезвычайная ситуация в Харькове, цены на квартиры, премирование госслужащих Сегодня 17:38

Во вторник, 3 февраля, россия нанесла мощнейший удар по украинской энергетике с начала года, под ударом были 8 областей Украины, а в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию.

Отказ ЕС от российского газа вступил в силу

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, опубликован в Официальном журнале ЕС и вступает в силу 3 февраля.

К слову, транзит российской нефти через Украину сократился до рекордного уровня.

Премирование госслужащих

В 2026 году процедура премирования работников государственной службы будет проходить по обновленным правилам. Заработная плата госслужащих выросла, ведь должностной оклад привязан к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Гривна укрепилась

Уменьшение давления на валютном рынке на прошлой неделе позволило Национальному банку Украины укрепить гривну ниже отметки 43 грн/$ и сократить объемы валютных интервенций.

Также эксперт дал прогноз курса евро и доллара до конца недели.

При этом стало известно, что переводы средств в Украину сокращаются второй год подряд.

В то же время в 2025 году количество идентификаций через BankID НБУ выросло на 25% по сравнению с 2024 годом.

Блэкауты влияют на рынок новостроек

Регулярные отключения электроэнергии в Украине меняют поведение покупателей первичного жилья, но не ведут к падению цен или массовым отменам сделок.

А вот квартиры в Киеве дорожают: цены на вторичке выросли на четверть.

Выплаты по жилищным ваучерам для ВПЛ

Более двух месяцев в Украине действует новое направление государственной программы єВідновлення — жилищная поддержка для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В Министерстве развития общин и территорий Украины рассказали , почему, несмотря на высокий спрос, некоторые заявки до сих пор остаются нерассмотренными.

Как верифицировать свой Starlink

Украина внедряет whitelist-режим для Starlink — перечень проверенных терминалов. Рассказываем , что нужно сделать, чтобы ваш терминал добавили в список верифицированных.

