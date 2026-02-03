Транзит російської нафти через Україну скоротився до рекордного рівня (інфографіка) Сьогодні 09:27 — Енергетика

Транзит російської нафти через Україну скоротився до рекордного рівня (інфографіка)

Обсяги транспортування російської сировини південною гілкою нафтопроводу «Дружба» впали до нового мінімуму.

У 2025 році Україна транспортувала близько 9,73 млн тонн нафти рф, що на 14% менше, ніж у 2024 році.

Про це повідомляє ExPro.

Це найнижче значення за понад 10 років.

Подальше падіння обсягів транзиту російської нафти пов’язано з двома факторами. По-перше, Чехія у березні повністю припинила купівлю російської нафти, через що транзит до Чехії припинився на початку березня 2025 р. Протягом 2025 року постачання по «Дружбі» до Чехії склали лише 0,52 млн т, у 5 разів менше, ніж у 2024 році (2,7 млн т).

По-друге, транзит російської нафти залишався нестабільним протягом року, а в окремі місяці обсяги падали до мінімуму за десятиліття. Наприклад, у серпні 2025 року транзит склав лише 430 тис. т. Україна здійснювала атаки на нафтоперекачувальні станції на території росії, що мало вплив на обсяги транспортування сирої нафти з рф до Європи.

Хто купує російську нафту

Найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини — майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.

Внаслідок санкцій України проти «Лукойлу» в 2024 р. новим замовником послуг транспортування з 9 вересня 2024 р. стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.

Транзит російської нафти через Україну продовжується і у 2026 році, а за повідомленням новопризначеного міністра енергетики України Дениса Шмигаля зупинка транзиту нафти не планується до кінця діючого договору. Нагадаємо, договір на транзит завершується наприкінці 2029 році.

Водночас, росія 27 січня атакувала інфраструктуру нафтопроводу «Дружба» у Львівській області, що, ймовірно, призвело до зупинки транзиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.