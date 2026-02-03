Прекращение выплат для 1,3 млн пенсионеров — ПФУ прокомментировал информацию, распространяемую в СМИ Сегодня 17:20 — Личные финансы

Пенсионеры должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию.

Информация, распространяемая в отдельных медиа и соцсетях о якобы прекращении пенсионных выплат для 1,3 миллиона пенсионеров, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Условия получения пенсии в 2026 году

Чтобы получать пенсионные и страховые выплаты в 2026 году, пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию.

Также получатели выплат с ВОТ или выехавшие с этих территорий должны были уведомить Пенсионный фонд Украины об отсутствии выплат от страны-агрессора.

Те, кто выполнил эти условия, продолжают получать выплаты.

По состоянию на 1 января 2026 года 337 тыс. пенсионеров не прошли идентификацию и/или не сообщили об отсутствии выплат от рф. Эти люди не были включены в выплатные документы января.

Части из них, с учетом их идентификации или предоставленного подтверждения о неполучении выплат на ВОТ, уже произведена выплата в январе, а для более 48 тысяч пенсионеров выплата будет обеспечена в феврале, в том числе с доплатой за январь.

Физическая идентификация

Физическая идентификация — это стандартная практика установления личности получателя выплат компетентным органом. В мирное время она проходит незаметно, но война внесла изменения. Цель новых правил — убедиться, что пенсию получает именно тот пенсионер, кому она принадлежит.

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) физическая идентификация — не новость: необходимо иметь актуальную справку ВПЛ и проходить идентификацию каждые шесть месяцев.

Теперь правила изменились: периодичность идентификации — один раз в год и не для ВПЛ, а для тех, кто проживает на ВОТ или временно проживает за границей.

Времени для выполнения этих условий было достаточно. Активное обращение за идентификацией началось только с октября 2025 г., когда количество заявлений на видеоидентификацию возросло в 3−5 раз.

Отдельные получатели, к сожалению, начали выяснять свою ситуацию только после остановки выплат.

«Отдельный вопрос — все ли пенсионеры ВПЛ должны были проходить идентификацию? Конечно, нет. Вопросы с января 2026 года о продлении выплат при условии прохождения идентификации возникли только в отношении тех людей, кто не сменил место получения пенсии, и по пенсионным делам остался адрес проживания на ВОТ. Только пенсионер выбирает адрес, который указывает как место своего фактического проживания и который является местом получения пенсии», — отметили в ПФУ.

Информирование пенсионеров

В августе 2025 года Пенсионный фонд сформировал список получателей с адресом на ВОТ и сообщил их через личные кабинеты на веб-портале электронных услуг о необходимости пройти физическую идентификацию.

В 2025 году 407,6 тыс. человек успешно прошли видеоидентификацию, почти 100 тыс. через «Дія.Підпис».

Также 546,8 тыс. получателей сообщили о неполучении выплат от россии.

В период 2025 года и января 2026 года органы Пенсионного фонда Украины получили уведомления о неполучении пенсии от органов рф от 546,8 тысячи человек.

Как возобновить выплату

Чтобы возобновить пенсию, необходимо пройти физическую идентификацию.

Есть несколько способов пройти физическую идентификацию, чтобы возобновить выплаты:

онлайн через «Дія.Підпис» — это можно сделать как на веб-портале электронных услуг, так и в мобильном приложении «Пенсионный фонд»;

также есть возможность записаться и пройти видеоидентификацию в Пенсионном фонде Украины. Для этого нужно иметь доступ в интернет и один из популярных мессенджеров;



если пенсионер в Украине находится на подконтрольной территории и может посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, это тоже позволит возобновить выплату.



Сообщить о неполучении выплат от россии также можно в несколько способов:

проще всего онлайн — зайти в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины и поставить соответствующую отметку. Такое сообщение пенсионер может предоставить ответ на вопрос при проведении видеоидентификации;

можно прийти в любое отделение Фонда и подать соответствующее заявление, в котором указать информацию о неполучении выплат от россии. Из-за границы такое сообщение можно отправить по почте.



