Как возобновить пенсию после непрохождения физической идентификации

В случае если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена по причине непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Донецкой области.

Что нужно сделать для возобновления

Для возобновления выплат необходимо выполнить два условия:

пройти физическую идентификацию;

подать заявление о возобновлении выплаты.



Как подать заявление

Подать заявление о возобновлении выплаты можно несколькими способами:

онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины, если личность получателя установлена ​​в режиме видеоконференцсвязи;

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;



почтой — для лиц, находящихся за границей.



Граждане, проживающие за пределами Украины, могут подать заявление по почте в орган Пенсионного фонда Украины. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий факт, что человек жив, оформлен через дипломатическое учреждение Украины, а также другие документы, предусмотренные пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

С какой даты возобновляют выплату

Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии или страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты остановки выплат.

Для жителей временно оккупированных территорий, а также лиц, выехавших с таких территорий, выплата пенсии и страховых выплат производится только при неполучении пенсионных или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что продолжительность сеанса видеоидентификации пенсионеров в среднем составляет около 20 минут. Обычно этого времени достаточно для подтверждения получателя выплат.

Во время сеанса работник фонда проверяет документы и задает пенсионеру вопросы, касающиеся его личных данных, трудовой деятельности и других сведений, необходимых для установления личности.

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту. Во время сеанса видеоконференции следует показать документ уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, его выдавшего.

