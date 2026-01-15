0 800 307 555
Как возобновить пенсию после непрохождения физической идентификации

Личные финансы
В случае если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена по причине непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.
Об этом напоминает Пенсионный фонд Донецкой области.

Что нужно сделать для возобновления

Для возобновления выплат необходимо выполнить два условия:
  • пройти физическую идентификацию;
  • подать заявление о возобновлении выплаты.

Как подать заявление

Подать заявление о возобновлении выплаты можно несколькими способами:
  • онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда Украины, если личность получателя установлена ​​в режиме видеоконференцсвязи;
  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • почтой — для лиц, находящихся за границей.
Граждане, проживающие за пределами Украины, могут подать заявление по почте в орган Пенсионного фонда Украины. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий факт, что человек жив, оформлен через дипломатическое учреждение Украины, а также другие документы, предусмотренные пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299.

С какой даты возобновляют выплату

Пенсионный фонд Украины возобновляет выплату пенсии или страховых выплат со дня их прекращения, если физическая идентификация пройдена в течение одного года с даты остановки выплат.
Для жителей временно оккупированных территорий, а также лиц, выехавших с таких территорий, выплата пенсии и страховых выплат производится только при неполучении пенсионных или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что продолжительность сеанса видеоидентификации пенсионеров в среднем составляет около 20 минут. Обычно этого времени достаточно для подтверждения получателя выплат.
Во время сеанса работник фонда проверяет документы и задает пенсионеру вопросы, касающиеся его личных данных, трудовой деятельности и других сведений, необходимых для установления личности.
Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID карту. Во время сеанса видеоконференции следует показать документ уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты. Речь идет о серии, номере, дате выдачи паспорта и наименовании органа, его выдавшего.
Пенсия
Также по теме
Также по теме
Payment systems