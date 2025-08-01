Правительство усилило идентификацию пенсионеров на ВОТ и за рубежом — Finance.ua

Правительство усилило идентификацию пенсионеров на ВОТ и за рубежом Сегодня 17:01 — Личные финансы

Правительство усилило идентификацию пенсионеров на ВОТ и за рубежом

Кабинет Министров усовершенствовал порядок идентификации пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или за рубежом, а также пересмотрел механизмы установления доплат жителям горных районов и зон радиоактивного загрязнения.

Об этом сообщает Счетная палата.

Идентификация пенсионеров на ВОТ и за границей

После начала полномасштабного вторжения более 800 тысяч пенсионеров получали выплаты на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий без физической идентификации. В 2024 году было израсходовано ориентировочно 7,7% всех годовых расходов на выплату таких пенсий.

Правительство утвердило новые правила:

ежегодная обязательная идентификация пенсионеров;

определены основания для прекращения выплат, если лицо не прошло идентификацию;

банки обязаны информировать Пенсионный фонд о прохождении идентификации;

остатки на счетах, где не было операций больше года, должны возвращаться в ПФУ.

Пенсионный фонд разработал технические требования для видеоидентификации с применением искусственного интеллекта и запустил онлайн-сервис «Моя идентификация».

Доплаты пенсионерам в горных районах и Чернобыльской зоне

Аудит выявил риски неправомерного начисления доплат лицам, зарегистрированным в горных районах или зонах радиоактивного загрязнения.

Правительство утвердило:

перечень условий получения доплат жителям горных населенных пунктов;

механизм контроля над назначением и выплатой таких доплат;

основания для прекращения выплат.

Для пенсионеров, проживающих в зоне, загрязненной в результате аварии на ЧАЭС, также установлен перечень условий для повышения пенсий.

Минсоцполитики уже начало проверку фактического места жительства таких пенсионеров. Однако в некоторых общинах выявлено отсутствие документального подтверждения, поэтому до сентября там будут работать временные комиссии, которые будут собирать необходимые сведения.

Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщала , что украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС) — после чего через суд «выбивают» себе увеличение пенсий. Так, с начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось более 135 тыс. «новых поселенцев», что стоит бюджету 15 млрд грн в год.

Ранее правительство приняло постановление, согласно которому остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, которые получили этот статус до начала полномасштабной войны, будут храниться не на их счетах в Ощадбанке, а в Пенсионном фонде.

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