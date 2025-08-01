Правительство усилило идентификацию пенсионеров на ВОТ и за рубежом — Finance.ua

Правительство усилило идентификацию пенсионеров на ВОТ и за рубежом
Кабинет Министров усовершенствовал порядок идентификации пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или за рубежом, а также пересмотрел механизмы установления доплат жителям горных районов и зон радиоактивного загрязнения.
Об этом сообщает Счетная палата.
Идентификация пенсионеров на ВОТ и за границей
После начала полномасштабного вторжения более 800 тысяч пенсионеров получали выплаты на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий без физической идентификации. В 2024 году было израсходовано ориентировочно 7,7% всех годовых расходов на выплату таких пенсий.
Правительство утвердило новые правила:
- ежегодная обязательная идентификация пенсионеров;
- определены основания для прекращения выплат, если лицо не прошло идентификацию;
- банки обязаны информировать Пенсионный фонд о прохождении идентификации;
- остатки на счетах, где не было операций больше года, должны возвращаться в ПФУ.
Пенсионный фонд разработал технические требования для видеоидентификации с применением искусственного интеллекта и запустил онлайн-сервис «Моя идентификация».
Доплаты пенсионерам в горных районах и Чернобыльской зоне
Аудит выявил риски неправомерного начисления доплат лицам, зарегистрированным в горных районах или зонах радиоактивного загрязнения.
Правительство утвердило:
- перечень условий получения доплат жителям горных населенных пунктов;
- механизм контроля над назначением и выплатой таких доплат;
- основания для прекращения выплат.
Читайте также: Как восстановить пенсию, если не получали ее долгое время
Для пенсионеров, проживающих в зоне, загрязненной в результате аварии на ЧАЭС, также установлен перечень условий для повышения пенсий.
Минсоцполитики уже начало проверку фактического места жительства таких пенсионеров. Однако в некоторых общинах выявлено отсутствие документального подтверждения, поэтому до сентября там будут работать временные комиссии, которые будут собирать необходимые сведения.
Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщала, что украинцы массово якобы селятся в Чернобыльской зоне (зоне ЧАЭС) — после чего через суд «выбивают» себе увеличение пенсий. Так, с начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось более 135 тыс. «новых поселенцев», что стоит бюджету 15 млрд грн в год.
Ранее правительство приняло постановление, согласно которому остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, которые получили этот статус до начала полномасштабной войны, будут храниться не на их счетах в Ощадбанке, а в Пенсионном фонде.
Поделиться новостью