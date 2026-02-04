Средняя зарплата чиновников в декабре 2025 года превысила 80 тыс. грн Сегодня 09:06 — Личные финансы

В 2025 году численность госслужащих сократилась более чем на 5000 человек

По итогам 2025 года фактическая численность работников государственных органов сократилась на 5,1 тыс. человек, или примерно на 3% по сравнению с 2024 годом со 169,8 тыс. до 164,7 тыс. работников. В то же время, средняя заработная плата в аппаратах органов центральной власти в 2025 году выросла.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Динамика средней зарплаты в 2025 году

На фоне уменьшения численности персонала средняя заработная плата в аппаратах органов центральной власти в 2025 году выросла с 54,4 тыс. грн. в 2024 году до 59,7 тыс. грн.

Среднегодовой рост составил около 9,7%.

В конце года темпы роста оплаты труда были более сдержанными. В декабре 2025 года средняя заработная плата в аппаратах центральных органов государственной власти составила 81,63 тыс. грн, что на 2,3% больше, чем в декабре 2024 года (79,8 тыс. грн.).

В Министерстве финансов отмечают, что декабрьские показатели традиционно могут превышать среднегодовые. Это связано с единовременными выплатами, в частности компенсациями за неиспользованные отпуска, материальной помощью для решения социально-бытовых вопросов, выходным пособием при увольнении и другими выплатами, предусмотренными законодательством.

Где зафиксировали наибольший рост

Самые заметные изменения среднемесячной заработной платы в декабре 2025 г. произошли в отдельных центральных органах исполнительной власти, в частности:

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг;

Государственном управлении делами.

«В целом полученные данные свидетельствуют, что потенциал роста среднемесячной заработной платы государственных служащих в 2025 году был ограничным. Увеличение оплаты труда происходило постепенно и сопровождалось сокращением численности работников в государственном секторе», — подытожили в министерстве.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Госстат писал , что в декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.

