Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников считают их слишком низкими Сегодня 09:05 — Личные финансы

Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников считают их слишком низкими

Заработная плата государственных служащих выросла на 43%, однако большинство чиновников считают свою зарплату неадекватной исполняемым обязанностям.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди госслужащих, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что ведомство провело аудит реформирования системы оплаты труда государственных служащих и пришло к выводу, что изменения, введенные с 2024 года, не обеспечили главной цели создания справедливой, прозрачной и конкурентоспособной системы.

Реформа оплаты труда госслужащих, стартовавшая в 2016 году, должна была устранить диспропорции в заработках между разными органами власти и повысить конкурентность государственной службы. С 1 января 2024 г. введены единые подходы к определению должностных окладов на основе классификации должностей.

Как изменилась структура зарплат госслужащих

Ключевым элементом реформы стало внедрение классификации должностей. Каждая должность отнесена к определенной семье, уровню и юрисдикции. Основная идея реформы состоит в том, что чем сложнее и ответственнее работа, чем больше специализированных знаний и навыков она требует, тем выше должна быть оплата труда государственного служащего.

По данным аудита:

должностной оклад стал основной составляющей заработной платы;

достигнуто соотношение 81,7% устойчивой части к 18,3% вариативной;

надбавка за выслугу лет уменьшена с 50% до 30%;

среднемесячная зарплата госслужащих увеличилась на 43% по сравнению с 2023 годом.

Несмотря на это, аудиторы пришли к выводу, что реформа не принесла ожидаемых результатов.

Основные проблемы внедрения

Реформа готовилась и вводилась в спешке за четыре месяца, без надлежащей координации и контроля между органами власти. Нормативная база оказалась противоречивой, а автоматизированная система классификации должностей, запланированная еще в 2023 году, до сих пор не заработала.

Классификация должностей начала действовать не по утвержденному правительственному плану, а на основании поручения премьер-министра в рамках бюджетного процесса. Закон, который должен был стать ее правовой основой, был принят только через год после фактического запуска реформы.

Из-за отсутствия унифицированных подходов некоторые органы искусственно относили должности к категории с более высокими окладами. Также для отдельных учреждений бюджет устанавливал особые условия оплаты труда, что нарушило принцип «равная оплата за одинаковый труд».

Результаты и выводы

По выводам Счетной палаты, реформа не сделала систему оплаты труда более справедливой или более прозрачной. Государство до сих пор не имеет полных данных о фактических начислениях зарплат госслужащим, что делает невозможным эффективное планирование расходов.

Опрос НАГС показал, что:

почти 50% госслужащих называют низкую зарплату основной причиной увольнения;

количество молодых работников до 35 лет уменьшилось на 1,5% за год;

78,6% респондентов считают свою зарплату неадекватной исполняемым обязанностям.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Министерства финансов писал , что заработки сотрудников центральных органов власти в сентябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя начисленная зарплата чиновников составила 59,1 тыс. грн против 61,6 тыс. грн в августе. По сравнению с сентябрем 2024 г., когда госслужащие получали 55,8 тыс. грн, их доходы выросли на 5,9%.

В среднем руководство госорганов получает 127,8 тыс. грн — более чем вдвое выше показателя по системе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.