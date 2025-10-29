Украинцы чаще всего берут микрокредиты, чтобы «дожить до зарплаты» — исследование Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Украинцы чаще всего берут микрокредиты, чтобы «дожить до зарплаты» — исследование

Большинство украинцев обращаются за микрокредитами, чтобы покрыть ежедневные расходы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на результаты исследования потребительского микрокредитования, проведенного Ассоциацией украинских банков совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины.

Для чего берут микрокредиты

Директор Research.ua Владимир Кутюк отметил, что основными причинами обращения в микрофинансовые организации остаются ежедневные потребности, прежде всего чтобы «дожить до зарплаты». Также распространены кредиты на оплату лечения, коммунальных услуг, покупку одежды или ремонт жилья.

По сравнению с декабрем 2023 года структура использования микрокредитов несколько изменилась. В частности, уменьшилась доля ссуд на лечение и приобретение медикаментов, возросло количество тех, кто берет кредиты для отдыха или отпуска.

Почему выбирают небанковские учреждения

Среди ключевых причин, побуждающих украинцев обращаться именно в микрофинансовые организации, респонденты назвали скорость получения средств, простоту оформления и возможность подать заявку онлайн.

Также возросла доля пользователей, которые ценят круглосуточное обслуживание.

По мнению 36% опрошенных, введение ограничения ставки по микрокредитам до 1% в день повлияло на доступность услуг. Еще 18% считают, что микрокредиты стали более привлекательными.

Среди активных пользователей таких организаций 59% убеждены, что новое ограничение сделало кредиты более доступными, а 49,9% — более привлекательными.

Что известно об ограничении ставок по микрокредитам

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, ограничивающий ставки по микрокредитам. Закон ввел показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусмотрел постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Информация о дневной процентной ставке должна быть обязательно указана в договоре потребительского кредита.

Кредитодателю и новым кредиторам запрещается требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Опендатабот писал , что во втором квартале 2025 года украинцы оформили 2,18 млн микрокредитов. Средняя сумма за квартал выросла на 9% и составила 6029 грн. Если же сравнивать с прошлым годом, то средний размер ссуды остался почти без изменений. В среднем украинцы берут около 730 тысяч микрозаймов ежемесячно.

Общая сумма заемных средств в 2025 году уже достигла 26,44 млрд грн, что также на 8% превышает показатель прошлого года. Задолженность перед МФО составляет 24,29 млрд грн.

Кредит — очень удобный финансовый инструмент, однако за все приходится платить. В том числе и за кредитные средства. Поэтому к кредитному продукту, который вы выбираете, стоит подойти ответственно, чтобы избежать лишних расходов. В статье по ссылке Finance.ua делится советами, которые помогут не переплачивать лишнее по кредиту.

