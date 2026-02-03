Когда НАПК может проводить мониторинг образа жизни чиновников Сегодня 07:03

В НАПК объяснили, что такое мониторинг образа жизни чиновников

Роскошный отдых, незадекларированный спорткар или поместье «на тещу», в котором фактически живет чиновник, такие сигналы могут иметь вполне конкретные юридические последствия. Как отмечают в НАПК, сообщение граждан о коррупции способно запустить мониторинг образа жизни (МОЖ).

Что такое МОЖ

Мониторинг образа жизни — это механизм, позволяющий проверить, соответствует ли реальный уровень жизни публичного служащего его официальным доходам и задекларированному имуществу.

Это позволяет выявить необоснованные активы и признаки незаконного обогащения.

Когда проводится мониторинг образа жизни

МОЖ начинается в случае поступления и подтверждения информации о несоответствии образа жизни задекларированному состоянию. Основаниями могут быть:

расходы на приобретение дорогостоящих активов, в частности недвижимости, автомобилей, а также дорогие путешествия, перелеты, отдых; оплата обучения, хобби, товаров и услуг, не согласующиеся с официальными доходами;

фактическое пользование дорогостоящими автомобилями или недвижимостью, отсутствующими в декларации, при наличии признаков, что такие объекты приобретены по поручению субъекта декларирования.

Эти данные могут подтверждаться фото, видео, страховыми полисами, доверенностями.

Какие последствия могут быть

Если по результатам МОЖ установлена ​​существенная разница между стоимостью активов и законными доходами, это может привести к гражданской конфискации (ст. 290 ГПК Украины) — взыскания необоснованных активов в доход государства без доказывания факта уголовного преступления.

Механизм применяется к активам, приобретенным после 28 ноября 2019 г., если разница между их стоимостью и законными доходами в 750 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМ).

«В соответствии с ч. 2 ст. 290 ГПК Украины для гражданской конфискации применяется прожиточный минимум по состоянию на 28 ноября 2019 г. — 2007 грн. Поэтому иск подается тогда, когда разница между имуществом публичного служащего и его доходами более 1 млн 505 тыс. 250 грн, но не превышает предел, установленный ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины», — отмечают в НАПК.

Гражданская конфискация позволяет быстрее по сравнению с уголовным процессом изымать у должностных лиц незаконное имущество.

Также среди последствий — уголовная ответственность (ст. 368−5 УКУ), если разница между активами и законными доходами превышает 3 тысячи ПМ (9 млн 984 тыс. грн по состоянию на 2026 г.), материалы передаются специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции для расследования возможного незаконного оборота.

Напоминаем, что мониторинг образа жизни запускает только сообщение, содержащее конкретные проверяемые фактические данные, а не общие предположения.

