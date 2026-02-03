Когда НАПК может проводить мониторинг образа жизни чиновников
Роскошный отдых, незадекларированный спорткар или поместье «на тещу», в котором фактически живет чиновник, такие сигналы могут иметь вполне конкретные юридические последствия. Как отмечают в НАПК, сообщение граждан о коррупции способно запустить мониторинг образа жизни (МОЖ).
Что такое МОЖ
Мониторинг образа жизни — это механизм, позволяющий проверить, соответствует ли реальный уровень жизни публичного служащего его официальным доходам и задекларированному имуществу.
Это позволяет выявить необоснованные активы и признаки незаконного обогащения.
Когда проводится мониторинг образа жизни
МОЖ начинается в случае поступления и подтверждения информации о несоответствии образа жизни задекларированному состоянию. Основаниями могут быть:
- расходы на приобретение дорогостоящих активов, в частности недвижимости, автомобилей, а также дорогие путешествия, перелеты, отдых; оплата обучения, хобби, товаров и услуг, не согласующиеся с официальными доходами;
- фактическое пользование дорогостоящими автомобилями или недвижимостью, отсутствующими в декларации, при наличии признаков, что такие объекты приобретены по поручению субъекта декларирования.
Эти данные могут подтверждаться фото, видео, страховыми полисами, доверенностями.
Какие последствия могут быть
Если по результатам МОЖ установлена существенная разница между стоимостью активов и законными доходами, это может привести к гражданской конфискации (ст. 290 ГПК Украины) — взыскания необоснованных активов в доход государства без доказывания факта уголовного преступления.
Механизм применяется к активам, приобретенным после 28 ноября 2019 г., если разница между их стоимостью и законными доходами в 750 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМ).
«В соответствии с ч. 2 ст. 290 ГПК Украины для гражданской конфискации применяется прожиточный минимум по состоянию на 28 ноября 2019 г. — 2007 грн. Поэтому иск подается тогда, когда разница между имуществом публичного служащего и его доходами более 1 млн 505 тыс. 250 грн, но не превышает предел, установленный ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины», — отмечают в НАПК.
Гражданская конфискация позволяет быстрее по сравнению с уголовным процессом изымать у должностных лиц незаконное имущество.
Также среди последствий — уголовная ответственность (ст. 368−5 УКУ), если разница между активами и законными доходами превышает 3 тысячи ПМ (9 млн 984 тыс. грн по состоянию на 2026 г.), материалы передаются специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции для расследования возможного незаконного оборота.
Напоминаем, что мониторинг образа жизни запускает только сообщение, содержащее конкретные проверяемые фактические данные, а не общие предположения.
Поделиться новостью
Также по теме
Когда НАПК может проводить мониторинг образа жизни чиновников
Состояние богатейших россиян в январе выросло на $19,4 млрд
Рейтинг качества электрофицированных авто от JD Power за 2025 год
Huawei готовит электрический универсал для конкуренции с Zeekr (фото)
Xiaomi завершает развертывание HyperOS 3
Minix выпустила мини-ПК с поддержкой трех дисплеев