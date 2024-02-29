Коррупция: какие права и гарантии защиты имеет обличитель — объяснение Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Коррупция: какие права и гарантии защиты имеет обличитель — объяснение

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения россии. В реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тыс. граждан.

10 миллиардов гривен в год. Об этом При этом коррупция в строительной сфере составляет окологривен в год. Об этом заявила народная депутат Украины, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 № 1700-VII обличитель — это физическое лицо, которое:

владеет информацией о возможных фактах коррупционных правонарушений — фактическими данными, а именно об обстоятельствах правонарушения, месте и времени его совершения и лице, совершившем правонарушение;

уверено в подлинности этой информации;

получило эту информацию при трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельности, прохождении службы или обучения. Лицо не может считаться обличителем, если хотя бы одно из этих условий не выполнено.

Права обличителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В соответствии со статьей 53−3 этого Закона обличитель имеет право:

быть уведомленным о своих правах и обязанностях;

представлять доказательства в подтверждение своего заявления;

получать от уполномоченного органа, которому он подал уведомление, подтверждение его принятия и регистрации;

давать объяснения, свидетельства или отказаться их давать;

на бесплатную правовую помощь в связи с защитой прав обличителя;

на конфиденциальность;

сообщать о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» без указания сведений о себе (анонимно);

в случае угрозы жизни и здоровью для обеспечения безопасности относительно себя и близких лиц, имущества и жилья или на отказ от таких мер;

на возмещение расходов в связи с защитой прав обличителей, расходов на адвоката в связи с защитой прав личности как обличителя, расходов на судебный сбор;

на вознаграждение в определенных законом случаях;

на получение психологической помощи;

на освобождение от юридической ответственности в определенных законом случаях;

получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения, проверки и/или расследования по факту сообщения им информации.

Важно знать, что права и гарантии защиты обличителей распространяются на близких лиц обличителя. Для защиты прав и представительства своих интересов обличитель может пользоваться всеми видами юридической помощи, предусмотренной Законом Украины «О бесплатной юридической помощи».

Справка Finance.ua:

НАПК открыло доступ в Реестр коррупционеров. Согласно данным в реестре, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской области. Также в пятерке рейтинга областей, кроме Львовщины, оказались:

Днепропетровская область — 1854;

Одесская область — 1158;

Харьковская область — 1046;

Киевская — 978.

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