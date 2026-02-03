0 800 307 555
Украинцы продолжают использовать выплаты в рамках «Зимней поддержки» — суммы

Личные финансы
Украинцы продолжают использовать выплаты и возможности в рамках зимней поддержки. Государственная программа работает как дополнительный инструмент для поддержки более чем 18 миллионов граждан в зимний период.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Телеграме.
В рамках программы украинцы уже использовано более 12 млрд грн помощи.

Куда тратят

Больше всего расходов используются для оплаты коммунальных услуг — 79,8%.
Также выплаты направляли на покупку продуктов в супермаркетах — 5,5% и приобретение лекарств — 6,2%.
Ранее министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин сказал, что решение о возможном продлении программы «Зимняя поддержка» на 2026 год будет принято правительством после анализа ее эффективности во второй половине текущего года.
По словам министра, в 2024 году за государственной помощью обратилось 17,8 млн человек. Финансирование удалось обеспечить за счет экономии средств в рамках других программ Министерства социальной политики.
«13 млн — это была наша предварительная оценка, исходя из опыта предыдущей программы. Учитывая, что у нас около 15 млн человек получают какие-то виды социальной помощи, финальная цифра была не такая уж демоническая», — отметил Улютин.
В то же время, публичные служащие, которые воспользовались этими программами и получили средства , обязаны отразить их в ежегодной декларации.
Деньги
