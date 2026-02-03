0 800 307 555
Что тормозит выплаты по жилищным ваучерам для ВПЛ

Личные финансы
52
Более двух месяцев в Украине действует новое направление государственной программы єВідновлення  — жилищная поддержка для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В Министерстве развития общин и территорий Украины рассказали, почему, несмотря на высокий спрос, некоторые заявки до сих пор остаются нерассмотренными.
Речь идет о программе, по которой люди со статусом участника боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны могут получить ваучер на приобретение жилья на сумму до 2 млн грн.

Высокий спрос с первых дней

Программа сразу же вызвала значительный интерес. Уже в первую неделю после запуска поступило более 18 тысяч заявлений. Впоследствии темп подачи снизился — в среднем до около 1 тыс. заявлений в неделю.
По состоянию на конец января общее количество заявлений составило почти 29 тыс.
Из поданных заявлений более 9 тыс. находятся в обработке, еще более 12 тыс. ожидают рассмотрения местными комиссиями.

Как быстро обрабатываются заявки

Скорость обработки существенно отличается в зависимости от региона — она зависит от того, когда в общине создали комиссию, как быстро она начала работать и какая нагрузка.
Ключевым элементом программы являются местные комиссии. Именно они проверяют документы заявителей и принимают решение о предоставлении помощи. По правилам такое решение должно быть принято в течение 30 дней.
Без решения комиссии средства не могут быть назначены. В Минразвития отмечают: общины должны до 10 февраля обработать все заявки, по которым уже истекли сроки рассмотрения. Ожидается, что финансирование по программе начнется в конце февраля.

Как общины готовились к запуску

Комиссии создают органы местного самоуправления или военные администрации. Перед стартом программы Минразвития призвало регионы сформировать такие комиссии заблаговременно и провело обучение работе с Реестром поврежденного и уничтоженного имущества.
За неделю до запуска комиссии действовали в 541 общине, сейчас их уже более 1200. В целом по стране комиссии обработали более 6,3 тыс. заявлений, но разница между регионами остается значительной.
Почему это важно

Программа єВідновлення с жилищными ваучерами остается одним из ключевых инструментов поддержки тысяч семей.
В то же время, ее эффективность напрямую зависит от работы комиссий на местах. В Минразвития призывают общины не ограничиваться формальным созданием комиссий, а обеспечить их реальную способность быстро и качественно рассматривать заявления.
Ранее мы сообщали, в Украине запустили механизм жилищных ваучеров для ВПЛ, но вопрос финансирования остается открытым: в бюджете-2026 заложены средства только на часть потребности, а сами выплаты начнутся не раньше 2026 года.
Светлана Вышковская
Редактор
ВПЛЖилая недвижимость
