Где сейчас можно пройти стажировку и получить работу — подборка вакансий Сегодня 17:04 — Личные финансы

Стажировка дает то, чего зачастую недостает начинающим — практику. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой актуальных стажировок в разных сферах и с разными форматами работы, где можно попробовать себя в профессии и получить первый опыт.

Стажер (International Dispute Resolution and Arbitration) в Arzinger

📍 Киев

О работодателе

Независимая национальная юридическая компания приглашает студентов последних курсов юридических факультетов или недавних выпускников с сильными академическими результатами приобщиться к практике международных споров и арбитража.

Важно свободное владение английским языком, уверенное владение юридической терминологией на украинском и английском языках.

Предлагается, в частности, медицинская страховка после испытательного срока, а также участие в корпоративных мероприятиях, учебных инициативах и социальных проектах компании.

Финансовый консультант (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Львов

Один из банков Украины ищет стажера , которому поручат:

продавать банковские продукты (депозиты, пластиковые карты, пакеты, счета и т. п. );

); заниматься активным поиском, привлечением и сопровождать клиентов во всех видах банковских услуг;

консультировать клиентов в отделении;

формировать и подавать отчетность.

Обращают внимание кандидатов с высшим образованием и опытом работы в банке (от 1 года).

Стажер, офис-администратор в IDS Ukraine

📍 Киев

Оператор по поставкам бутилированной воды в Украине обнародовал вакансию для студентов 4−6 курсов, желающих получить практический опыт работы в компании. Продолжительность стажировки — 6 месяцев.

Предусмотрены, в частности, следующие задачи:

оплата счетов в 1С (топливо, лизинг, курьерская доставка);

организация процесса заключения договоров аренды;

работа с транспортными документами: подписание и систематизация;

прием, отправка и регистрация документов (курьерские службы, Укрпочта).

Менеджер по продажам запасных частей/стажер/ассистент (агротехника John Deere) в «Ландтех»

📍 Кропивницкий

Официальный дилер мировых брендов техники рассматривает на позицию кандидатов как с опытом, так и стажеров/выпускников Вузов. Формат работы: работа исключительно в офисе, без выезда к клиенту.

Будущий стажер будет:

заниматься продажей запасных частей и их подбором по каталогам;

формировать и проверять сопроводительные документы для продажи;

работать с дебиторской задолженностью;

быть готовым к работе в агросфере с ее сезонностью: пиковыми нагрузками и более спокойными периодами.

Есть возможность расти в рамках отдела или в другом.

Экономист (оплачиваемое обучение и стажировка) в Frontline Robotics

📍 Киев

Компания занимается разработкой и производством роботизированных систем для сил безопасности и обороны Украины.

В вакансии отмечается , что при отборе кандидатов работодателю важны следующие пункты:

высшее образование в сфере экономики/финансов/учет и аудит;

знание систем ERP/MRP (Odoo, 1С, SAP) будет преимуществом;

высокий уровень знаний Excel.

Рассматривают кандидатов без опыта работы, но с уверенными знаниями теории калькуляции и себестоимости.

Предлагается: полное обучение и поддержка на старте, официальное трудоустройство и бронирование (при необходимости), 24 календарных дня отпуска, больничные, дополнительные 14 дней отпуска для ветеранов.

Стажер (младший ассистент) в GlaxoSmithKline Ukraine

📍 Киев

Работодатель — украинское подразделение одной из крупнейших в мире научно-исследовательских фармацевтических компаний, специализирующихся на производстве вакцин, препаратов для лечения респираторных заболеваний, ВИЧ, онкологии и иммуноспалений.

учится на 3−5 курсе вуза;

свободно владеет украинским и английским языками (устно и письменно);

уверенно работает с Excel и офисными приложениями (MS Office, Outlook), ПК.

Global Graduate Programme in Marketing в BAT Украина

📍 Киев

Компания приглашает к участию в Global Graduate — 18-месячной программе развития карьеры для студентов последних курсов и выпускников.

Условия и особенности программы:

обязательно наличие водительских прав категории B и практического опыта вождения автомобиля;

график работы: 5/2 с возможностью работать дистанционно до 3 дней в неделю;

гибкий рабочий день продолжительностью 8 часов;

короткая пятница — до 15:00 при условии выполнения всех заданий;

разъездной характер работы на служебном автомобиле компании при ротации в качестве торгового представителя по развитию бизнеса;

ситуативная умеренная физическая нагрузка при работе с материалами и оборудованием;

работа с компьютером.

Контролер качества пищевой продукции (стажер) в «Рошен»

📍 Борисполь

Современное предприятие, специализирующееся на производстве кондитерских изделий, приглашает в отдел качества молодых специалистов, с высшим или неполным высшим образованием (биология, химия, пищевые технологии — будет преимуществом) и стремятся развиваться в профессии.

Компания предлагает: обеды за счет компании, медицинское страхование и корпоративный развоз.

Стажер: Аналитик-консультант Microsoft Dynamics ERP в Innoware

📍 Удаленно

ІТ-консалтинговая компания и партнер Microsoft предлагает стажировку , ориентированную на изучение одной из самых популярных в мире ERP-систем и подготовку к роли ERP-консультанта.

Продолжительность: ~2 месяца (с 04.03.2026 по 13.05.2026).

Формат: онлайн (Microsoft 365: Outlook, Teams, ERP-среда).

Важно: стажировка не совмещается с другой работой (особенно full-time), но может совмещаться с обучением в вузах.

Требования к кандидатам:

студент 4 курса/магистратуры или выпускник (экономика или ИТ);

базовые знания баз данных и/или уверенный уровень Excel;

знание корпоративных финансов или экономики предприятия будет плюсом;

английский — Upper-Intermediate (B2+);

проживание в Украине;

наличие ноутбука, стабильного Интернета.

Все участники, успешно прошедшие стажировку, получат Job Offer от компании.

Младший специалист/младший специалист по рекрутингу (стажировка Energy Hub) в НЭК «Укрэнерго»

📍 Киев

Национальная энергетическая компания приглашает на Energy Hub — программу стажировки для студентов последних курсов высших учебных заведений и молодых специалистов, которые только начинают свою профессиональную деятельность. Продолжительность — 6 месяцев.

Рассматриваются кандидаты с неполным/полным высшим образованием желательно по направлениям HR, менеджменту, психологии, социологии, филологии или смежным.

Предусмотрены: полная занятость, соцпакет, включая медицинскую страховку, корпоративные тренинги на развитие soft skills, возможность бронирования и получения предложения постоянной работы.

Ранее Finance.ua сообщал , как презентовать свой опыт, чтобы заинтересовать работодателя.

