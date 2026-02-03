Где сейчас можно пройти стажировку и получить работу — подборка вакансий
Стажировка дает то, чего зачастую недостает начинающим — практику. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой актуальных стажировок в разных сферах и с разными форматами работы, где можно попробовать себя в профессии и получить первый опыт.
Стажер (International Dispute Resolution and Arbitration) в Arzinger
📍 Киев
О работодателе
Независимая национальная юридическая компания приглашает студентов последних курсов юридических факультетов или недавних выпускников с сильными академическими результатами приобщиться к практике международных споров и арбитража.
Важно свободное владение английским языком, уверенное владение юридической терминологией на украинском и английском языках.
Предлагается, в частности, медицинская страховка после испытательного срока, а также участие в корпоративных мероприятиях, учебных инициативах и социальных проектах компании.
Финансовый консультант (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group
📍 Львов
Один из банков Украины ищет стажера, которому поручат:
- продавать банковские продукты (депозиты, пластиковые карты, пакеты, счета
и т. п.);
- заниматься активным поиском, привлечением и сопровождать клиентов во всех видах банковских услуг;
- консультировать клиентов в отделении;
- формировать и подавать отчетность.
Обращают внимание кандидатов с высшим образованием и опытом работы в банке (от 1 года).
Стажер, офис-администратор в IDS Ukraine
📍 Киев
Оператор по поставкам бутилированной воды в Украине обнародовал вакансию для студентов 4−6 курсов, желающих получить практический опыт работы в компании. Продолжительность стажировки — 6 месяцев.
Предусмотрены, в частности, следующие задачи:
- оплата счетов в 1С (топливо, лизинг, курьерская доставка);
- организация процесса заключения договоров аренды;
- работа с транспортными документами: подписание и систематизация;
- прием, отправка и регистрация документов (курьерские службы, Укрпочта).
Менеджер по продажам запасных частей/стажер/ассистент (агротехника John Deere) в «Ландтех»
📍 Кропивницкий
Официальный дилер мировых брендов техники рассматривает на позицию кандидатов как с опытом, так и стажеров/выпускников Вузов. Формат работы: работа исключительно в офисе, без выезда к клиенту.
Будущий стажер будет:
- заниматься продажей запасных частей и их подбором по каталогам;
- формировать и проверять сопроводительные документы для продажи;
- работать с дебиторской задолженностью;
- быть готовым к работе в агросфере с ее сезонностью: пиковыми нагрузками и более спокойными периодами.
Есть возможность расти в рамках отдела или в другом.
Экономист (оплачиваемое обучение и стажировка) в Frontline Robotics
📍 Киев
Компания занимается разработкой и производством роботизированных систем для сил безопасности и обороны Украины.
В вакансии отмечается, что при отборе кандидатов работодателю важны следующие пункты:
- высшее образование в сфере экономики/финансов/учет и аудит;
- знание систем ERP/MRP (Odoo, 1С, SAP) будет преимуществом;
- высокий уровень знаний Excel.
Рассматривают кандидатов без опыта работы, но с уверенными знаниями теории калькуляции и себестоимости.
Предлагается: полное обучение и поддержка на старте, официальное трудоустройство и бронирование (при необходимости), 24 календарных дня отпуска, больничные, дополнительные 14 дней отпуска для ветеранов.
Стажер (младший ассистент) в GlaxoSmithKline Ukraine
📍 Киев
Работодатель — украинское подразделение одной из крупнейших в мире научно-исследовательских фармацевтических компаний, специализирующихся на производстве вакцин, препаратов для лечения респираторных заболеваний, ВИЧ, онкологии и иммуноспалений.
На позицию ищут студента, который:
- учится на 3−5 курсе вуза;
- свободно владеет украинским и английским языками (устно и письменно);
- уверенно работает с Excel и офисными приложениями (MS Office, Outlook), ПК.
Global Graduate Programme in Marketing в BAT Украина
📍 Киев
Компания приглашает к участию в Global Graduate — 18-месячной программе развития карьеры для студентов последних курсов и выпускников.
Условия и особенности программы:
- обязательно наличие водительских прав категории B и практического опыта вождения автомобиля;
- график работы: 5/2 с возможностью работать дистанционно до 3 дней в неделю;
- гибкий рабочий день продолжительностью 8 часов;
- короткая пятница — до 15:00 при условии выполнения всех заданий;
- разъездной характер работы на служебном автомобиле компании при ротации в качестве торгового представителя по развитию бизнеса;
- ситуативная умеренная физическая нагрузка при работе с материалами и оборудованием;
- работа с компьютером.
Контролер качества пищевой продукции (стажер) в «Рошен»
📍 Борисполь
Современное предприятие, специализирующееся на производстве кондитерских изделий, приглашает в отдел качества молодых специалистов, с высшим или неполным высшим образованием (биология, химия, пищевые технологии — будет преимуществом) и стремятся развиваться в профессии.
Компания предлагает: обеды за счет компании, медицинское страхование и корпоративный развоз.
Читайте также
Стажер: Аналитик-консультант Microsoft Dynamics ERP в Innoware
📍 Удаленно
ІТ-консалтинговая компания и партнер Microsoft предлагает стажировку, ориентированную на изучение одной из самых популярных в мире ERP-систем и подготовку к роли ERP-консультанта.
Продолжительность: ~2 месяца (с 04.03.2026 по 13.05.2026).
Формат: онлайн (Microsoft 365: Outlook, Teams, ERP-среда).
Важно: стажировка не совмещается с другой работой (особенно full-time), но может совмещаться с обучением в вузах.
Требования к кандидатам:
- студент 4 курса/магистратуры или выпускник (экономика или ИТ);
- базовые знания баз данных и/или уверенный уровень Excel;
- знание корпоративных финансов или экономики предприятия будет плюсом;
- английский — Upper-Intermediate (B2+);
- проживание в Украине;
- наличие ноутбука, стабильного Интернета.
Все участники, успешно прошедшие стажировку, получат Job Offer от компании.
Читайте также
Младший специалист/младший специалист по рекрутингу (стажировка Energy Hub) в НЭК «Укрэнерго»
📍 Киев
Национальная энергетическая компания приглашает на Energy Hub — программу стажировки для студентов последних курсов высших учебных заведений и молодых специалистов, которые только начинают свою профессиональную деятельность. Продолжительность — 6 месяцев.
Рассматриваются кандидаты с неполным/полным высшим образованием желательно по направлениям HR, менеджменту, психологии, социологии, филологии или смежным.
Предусмотрены: полная занятость, соцпакет, включая медицинскую страховку, корпоративные тренинги на развитие soft skills, возможность бронирования и получения предложения постоянной работы.
Ранее Finance.ua сообщал, как презентовать свой опыт, чтобы заинтересовать работодателя.
Поделиться новостью
Также по теме
Где сейчас можно пройти стажировку и получить работу — подборка вакансий
Что тормозит выплаты по жилищным ваучерам для ВПЛ
Правительство рассчитывает вывести из «тени» 300 тыс. работников, это принесет экономике 43 млрд грн в год — Минэкономики
Рестораны берут плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба
Премирование госслужащих по обновленным правилам: суммы в 2026 году
Украинцы продолжают использовать выплаты в рамках «Зимней поддержки» — суммы