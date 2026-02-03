ZUS доплачивает украинцам минимальную пенсию в Польше — условия Сегодня 19:04 — Личные финансы

Граждане Украины могут претендовать на минимальную польскую пенсию при нескольких условиях

Украинцы могут получать минимальную пенсию в Польше при условии соблюдения требований касательно возраста, страхового стажа и официальной работы в стране. В то же время, Польша направляет на доплаты к пенсиям для граждан Украины все больше средств.

Об этом сообщает inpoland.

Какая минимальная пенсия в Украине и Польше

По состоянию на январь 2026 года минимальная пенсия в Украине составила 2595 грн, или около 214 злотых. Для сравнения, минимальная пенсия в Польше в этот период была равна 1 878,91 злотых — в несколько раз больше.

Кто из украинцев имеет право на минимальную пенсию в Польше

Граждане Украины могут претендовать на минимальную польскую пенсию, если выполняют следующие условия:

имеют минимальный страховой стаж: не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

достигли пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

официально работали в Польше и уплатили хотя бы один пенсионный взнос в ZUS, то есть отработали минимум один месяц.

Важное условие — проживание в Польше

ZUS доплачивает украинцам до минимальной пенсии только при фактическом проживании в Польше. При выезде в Украину право на польскую пенсию теряется. Учреждение проверяет место жительства пенсионеров, а в случае нарушений может потребовать возврат уже выплаченных средств.

Расходы Польши на доплаты украинцам стремительно растут

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, расходы на доплаты к минимальным пенсиям для украинцев существенно выросли за последние годы:

2020 год — 221,8 тыс. злотых;

2021 год — 370,1 тыс. злотых;

2022 год — 440,2 тыс. злотых;

2023 год — 669,6 тыс. злотых;

2024 год — 865,2 тыс. злотых;

январь-октябрь 2025 года — уже 1,266 млн злотых.

Динамика свидетельствует о стабильном росте количества украинцев, получающих пенсионные доплаты в Польше, а также об увеличении финансовой нагрузки на польскую систему социального страхования.

