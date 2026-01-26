Будет ли «Зимняя поддержка» в 2026 году: позиция Минсоцполитики Сегодня 11:28 — Личные финансы

17,8 млн украинцев воспользовались «Зимней поддержкой»

Решение о возможном продлении программы «Зимняя поддержка» на 2026 год будет принято правительством после анализа ее эффективности во второй половине текущего года.

Об этом в интервью сообщил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

Масштаб программы

По словам министра, в 2024 году за государственным пособием обратились 17,8 млн человек. Финансирование удалось обеспечить за счет экономии средств в рамках других программ Министерства социальной политики.

«13 млн — это была наша предварительная оценка, исходя из опыта предыдущей программы. Учитывая, что у нас около 15 млн человек получают какие-либо виды социальной помощи, финальная цифра была не столь демоничная», — отметил Улютин.

Оценка эффективности

Министр подчеркнул, что правительству еще предстоит оценить эффективность расходования средств в рамках программы. Такой анализ планируется проводить совместно с Министерством экономики и Министерством финансов.

«Эффективность расходования средств в этом случае следует считать. Для этого нужно иметь больше данных. Во-первых, нужно знать точно, куда пошли средства», — пояснил он.

По предварительным оценкам, значительная часть выплат была использована для оплаты жилищно-коммунальных услуг, приобретения лекарственных средств, а также товаров украинского производства.

«Энергетики получили ресурс, в момент, когда им нужно восстанавливать энергетику. Водоканалы тоже. В этих сферах, возможно, смогли выплатить зарплату людям, и деньги пошли в потребление. И это определенным образом поддерживает экономику», — добавил министр.

Что известно о программе «Зимняя поддержка»

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал , что программа «Зимняя поддержка» продолжает действовать и граждане уже потратили 11,3 млрд грн помощи. В программе приняли участие 17,8 млн украинцев, которые оформили и получили выплату в размере 1000 грн. Из этого количества 3,5 млн. получателей — дети.

Около 10% населения страны оформили выплату по государственной программе «Зимняя поддержка» через Укрпочту.

Прием заявок завершился 24 декабря 2025 года.

Потратить средства через карту «Национальный кэшбек» можно до 30 июня 2026 года. То украинцы, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или самостоятельно оформляли заявку в отделениях, смогут потратить «зимнюю тысячу» до конца февраля 2026 года.

