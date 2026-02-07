ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом
Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах. Однако все еще существует спрос на компактные городские модели. Эксперты WhatCar? определили 10 самых лучших городских автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.
Skoda Citigo признали лучшим городским автомобилем с пробегом. Эта модель разделяет платформу с Volkswagen Up и Seat Mii.
«Для меня в Citigo есть что-то очень привлекательное. В разумных пределах он выполняет все, что нужно от городского автомобиля, и делает это с характером. А то, что сейчас его можно купить так дешево, делает его еще более привлекательным в моих глазах», — написал редактор подержанных автомобилей WhatCar? Марк Пирсон.
Главными достоинствами Skoda Citigo в издании назвали приятную управляемость и высокую плавность хода. Более того, эта модель дешевле Volkswagen Up.
ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом:
- Skoda Citigo
- Hyundai i10
- Volkswagen Up
- Seat Mii
- Kia Picanto
- Suzuki Celerio
- Ford Ka+
- Toyota Aygo
- Fiat 500
- Peugeot 108
