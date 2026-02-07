0 800 307 555
Представлены часы с функцией майнинга Bitcoin (фото)

Epic X GoMining – часы с криптофермой по цене новой Tesla
Легендарный швейцарский ювелирный бренд Jacob&Co объявил о сотрудничестве с криптовалютной платформой GoMining. Результатом партнерства стала ограниченная коллекция Epic X GoMining — часы, которые не просто показывают время, но еще и позволяют владельцу зарабатывать на майнинге Bitcoin.
Об этом сообщили на официальной странице Jacob & Co в Instagram.

Как часы майнят Bitcoin

Идея выглядит несколько необычно: элитный аксессуар премиум-сегмента теперь может приносить реальный доход в криптовалюте. Правда, не стоит искать микросхемы внутри корпуса — физически часы ничего не майнят. Вся «магия» проходит в дата-центрах GoMining.
Покупатель получает два компонента в одном наборе. Первый — это настоящие механические часы класса люкс. Корпус диаметром 44 миллиметра изготовлен из черного титана с DLC-покрытием, а внутри — скелетонизированный механизм, дизайн которого вдохновлен тематикой биткоина.
Каждая деталь продумана так, чтобы подчеркнуть связь между традиционным часовым мастерством и современными цифровыми технологиями.
Второй компонент — это цифровой сертификат вычислительной мощности на 1000 терахешей в секунду (TH/s).
Владелец часов автоматически становится участником майнинговой сети GoMining и ежедневно получает вознаграждения в BTC.
Часы Epic X GoMining от Jacob & Co
Принцип прост: сертификат закрепляет за вами долю хешрейта в инфраструктуре компании, распределяющей доходы пропорционально мощности каждого участника.

Эксклюзивность имеет свою цену

Коллекция будет выпущена тиражом всего 100 экземпляров на весь мир. Цена комплекта — $40 000. Если раскладывать по составляющим, то часы оцениваются примерно в $30 000, а сертификат майнинговой мощности — в $20 000. Покупая набор, покупатель экономит около $10 000 по сравнению с отдельным приобретением обоих элементов.
Презентация коллекции состоится на криптовалютной конференции Consensus, которая состоится в Гонконге с 10 по 12 февраля 2026 года.
После этого часы появятся в фирменных шоу-румах Jacob & Co в Нью-Йорке и Майами, а также будут доступны на официальном сайте бренда и маркетплейсе GoMining.
Марк Залан, генеральный директор GoMining отметил важность этого партнерства для компании.
«2026 год обещает стать переломным для GoMining. Сотрудничество с таким известным брендом открывает нам дверь в аудиторию люксового сегмента. В то же время мы имеем возможность познакомить этих людей — если они до сих пор не в теме — с миром криптомайнинга. Это сотрудничество гарантирует, что обе аудитории работают с брендами, которым можно доверять».
Часы Epic X GoMining от Jacob & Co
Идея состоит в том, чтобы сделать криптовалютный мир более близким к традиционным ценителям роскоши. Если раньше майнинг ассоциировался преимущественно с подвалами, забитыми громкими серверами, то теперь он может стать частью имиджа успешного человека — элегантным дополнением к деловому костюму.

Сколько реально можно заработать

По подсчетам независимых аналитиков, мощность 1000 TH/s теоретически способна приносить около $7000 в год. Но здесь есть несколько важных оговорок.
Во-первых, прибыль напрямую зависит от курса Bitcoin. Если цена криптовалюты резко упадет, скажем, на 20%, то и доход пропорционально уменьшится. В таком сценарии годовой доход может сократиться до $4−5 тысяч.
Во-вторых, сложность сети Bitcoin постоянно меняется. Чем больше майнеров приобщается к процессу, тем сложнее становится добывать новые блоки и тем меньше получает каждый отдельный участник.
В третьих, хотя затраты на обслуживание оборудования и электроэнергию включены в сервис GoMining, они все равно могут влиять на конечную прибыль. Все цифры следует рассматривать скорее как приблизительный ориентир, а не гарантированный доход.
Простыми словами: если рассчитывать на стабильные $7 000 в год, то возврат начальных $40 000 займет около шести лет. Но это при идеальных условиях. В действительности срок окупаемости может быть дольше.
