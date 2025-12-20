В 2026 году Casio выпустит новые часы G-Shock в коллаборации с Coca-Cola — инсайдер 20.12.2025, 00:11 — Технологии&Авто

В сети появилась информация о новом сотрудничестве компаний Casio и Coca-Cola.

По данным инсайдерского профиля @geesgshock в Instagram, в 2026 году планируется выпуск ограниченной серии часов G‑Shock GA‑2100CC‑3A, созданных при участии обеих компаний.

Модель должна получить дизайн, отсылающий к классической зеленой стеклянной бутылке Coca-Cola.

Что известно о часах G-Shock в коллаборации с Coca-Cola

Ожидается, что у новинки будет восьмиугольный корпус модели GA2100FR-3A , белый логотип Coca-Cola на циферблате или ремешке и красные акценты, подчеркивающие традиционную цветовую гамму бренда Coca-Cola.

Casio и Coca-Cola уже сотрудничали в 2023 году, когда были представлены две модели: DW5600CC23‑4 в красном цвете и DW6900CC23‑3 в зеленом полупрозрачном исполнении.

Эти часы поставлялись в специальной брендированной упаковке и базировались на стандартных характеристиках серий DW5600 и DW6900. Основное внимание тогда уделялось именно дизайну, а не техническим изменениям.

Согласно утечке, дизайн новых часов будет выполнен в зеленом полупрозрачном варианте, аналогичном модели DW6900CC23‑3, в которой использовалась смола такого цвета.

На сегодняшний день о новой коллаборации с Coca-Cola официальных подтверждений от Casio пока нет, поэтому информация еще требует дополнительного подтверждения.

