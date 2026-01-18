0 800 307 555
ру
Garmin выпускает новые смарт-часы со спутниковой и сотовой связью (фото, видео)

Технологии&Авто
Garmin выпускает новые смарт-часы со спутниковой и сотовой связью (фото, видео)
Garmin расширила модельный ряд своих смарт-часов и представила новое флагманское устройство Quatix 8 Pro, объединяющее сотовую и спутниковую связь с рядом функций, которых нет во многих других моделях компании.
Об этом пишет notebookcheck.
Анонс Quatix 8 Pro состоялся параллельно с обновлением программного обеспечения для актуальных топовых часов Garmin, в том числе Fenix ​​8 и Fenix ​​8 Pro.
В то же время компания решила предоставить линейке Quatix Pro-статус, выпустив Quatix 8 Pro в двух размерах корпуса — 47 мм и 51 мм.
Хотя новая модель основана на Fenix ​​8 Pro, Garmin отказалась от использования дорогостоящих microLED-дисплеев. Quatix 8 Pro оснащается исключительно AMOLED-экранами.
Независимо от размера корпуса, пользователь получает 1,4-дюймовую панель с разрешением 454×454 пикселя. Такой подход позволил сохранить высокую яркость и ясность изображения без резкого роста стоимости.
Garmin предлагает Quatix 8 Pro в двух вариантах комплектации: со стандартным набором функций или с пакетом Voice Control Bundle. Последний обеспечивает совместимость с навигационным оборудованием chartplotter, что особенно актуально для владельцев лодок и яхт.
Среди ключевых характеристик — поддержка спутниковой и сотовой связи, автономность до 16 дней без подзарядки и встроенный LED-фонарик. Отдельное внимание Garmin уделила программным возможностям морского использования. Часы получили таймер регаты, функцию помощи при галсировании, а также поддержку аудиосистем Fusion через приложение Fusion-Link.
Цена Garmin Quatix 8 Pro стартует со $1299,99. Версия с пакетом Voice Control Bundle стоит $1359,98.
По материалам:
ITC.ua
