Онлайн-постановка на воинский учет: Минобороны расширило категории

Онлайн-постановка на воинский учет: Минобороны расширило категории
Минобороны Украины продолжает тестирование процесса онлайн-постановки на воинский учет. Новый сервис доступен через приложение Резерв+, которое расширило функционал на новые возрастные группы.
Об этом сообщили в Минобороны.

Кто может присоединиться к тестированию

К участию приглашаются мужчины 18−24 лет, еще не состоящие на воинском учете. Чтобы стать участником теста, нужно заполнить онлайн-форму.
Важно: это возможно только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Лица, ранее снявшиеся или были исключены с учета, должны проходить процедуру в ТЦК и СП.

Как это работает

  1. Заполните форму для участия в тестировании.
  2. Ожидайте электронное письмо с подтверждением приглашения.
  3. Установите или обновите приложение Резерв+ до последней версии.
  4. Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку на учет.
  5. Получите подтверждение и документ Резерв ID.

Для женщин и лиц с опытом учета

Женщины, подлежащие воинскому учету по специальности, не могут воспользоваться онлайн-постановкой. Им следует обращаться в ТЦК и СП.

Зачем это

Как говорят в Минобороны, онлайн-постановка на воинский учет значительно уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на территориальные центры и сделает процесс более прозрачным и удобным для граждан.
Ранее мы сообщали, что Резерв+ расширил сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
