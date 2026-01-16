Онлайн-постановка на воинский учет: Минобороны расширило категории
Минобороны Украины продолжает тестирование процесса онлайн-постановки на воинский учет. Новый сервис доступен через приложение Резерв+, которое расширило функционал на новые возрастные группы.
Об этом сообщили в Минобороны.
Кто может присоединиться к тестированию
К участию приглашаются мужчины 18−24 лет, еще не состоящие на воинском учете. Чтобы стать участником теста, нужно заполнить онлайн-форму.
Важно: это возможно только для тех, кто никогда не состоял на воинском учете. Лица, ранее снявшиеся или были исключены с учета, должны проходить процедуру в ТЦК и СП.
Как это работает
- Заполните форму для участия в тестировании.
- Ожидайте электронное письмо с подтверждением приглашения.
- Установите или обновите приложение Резерв+ до последней версии.
- Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку на учет.
- Получите подтверждение и документ Резерв ID.
Для женщин и лиц с опытом учета
Женщины, подлежащие воинскому учету по специальности, не могут воспользоваться онлайн-постановкой. Им следует обращаться в ТЦК и СП.
Зачем это
Как говорят в Минобороны, онлайн-постановка на воинский учет значительно уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на территориальные центры и сделает процесс более прозрачным и удобным для граждан.
Ранее мы сообщали, что Резерв+ расширил сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.
Поделиться новостью
Также по теме
Онлайн-постановка на воинский учет: Минобороны расширило категории
Сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС
Какой курс ожидает бизнес в 2026 году — результаты опроса НБУ
Когда военнослужащие могут получить «оздоровительные» — разъяснение Минобороны
Активность авторынка по регионам в 2025 году: где покупали больше всего (инфографика)
Чехия планирует защитить свои компании, которые выходят на украинский рынок