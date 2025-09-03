0 800 307 555
Портрет украинского покупателя электрического авто (пол, возраст, размер кредита)

Технологии&Авто
В 2025 году электромобили и гибриды заняли лидирующие позиции на украинском авторынке.
Об этом рассказал во время выступления на форуме Электроспектива Владислав Королев, руководитель направления обеспеченного кредитования ПриватБанка, пишет пресс-служба ПриватБанка.
Сегодня каждое пятое новое авто, которое покупается в кредит — это электротранспорт.
Среди самых популярных электромобилей, которые покупают украинцы в кредит:
  • BYD,
  • Honda,
  • VW,
  • Zeekr
  • Audi.
Портрет украинского «электро-водителя» по данным статистики кредитования авто:
  • Мужчины, женатые, предприниматели: 60% покупателей электромобилей в кредит через ПриватБанк — это женатые мужчины. А вот среди тех, кто берет бензиновые авто, паритет почти полный. К тому же электромобили — это выбор предпринимателей (52%), в то время как наемные работники до сих пор больше склоняются к бензину (62%).
  • Возраст: почти половина (43%) владельцев новых авто в кредит — это люди от 36 до 45 лет. Похоже, именно они наиболее открыты для инноваций и экономии.
  • Кредит на 5 лет — самый популярный. Люди выбирают минимальный платеж с небольшим влиянием на семейный бюджет.
Как писал Институт исследования авторынка, рост доли электромобилей — один из самых заметных трендов в 2025 году:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Что изменилось:
  • зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,
  • авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,
  • ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,
  • становится больше моделей с «межобластным» запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)
  • экономия на горючем снова актуальна (повышение цен на АЗС).
Кроме того, в этом году покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей с НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость одних и тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПриватБанк
