Портрет украинского покупателя электрического авто (пол, возраст, размер кредита)

В 2025 году электромобили и гибриды заняли лидирующие позиции на украинском авторынке.
Об этом рассказал во время выступления на форуме Электроспектива Владислав Королев, руководитель направления обеспеченного кредитования ПриватБанка, пишет пресс-служба ПриватБанка.
Сегодня каждое пятое новое авто, которое покупается в кредит — это электротранспорт.
Среди самых популярных электромобилей, которые покупают украинцы в кредит:
- BYD,
- Honda,
- VW,
- Zeekr
- Audi.
Портрет украинского «электро-водителя» по данным статистики кредитования авто:
- Мужчины, женатые, предприниматели: 60% покупателей электромобилей в кредит через ПриватБанк — это женатые мужчины. А вот среди тех, кто берет бензиновые авто, паритет почти полный. К тому же электромобили — это выбор предпринимателей (52%), в то время как наемные работники до сих пор больше склоняются к бензину (62%).
- Возраст: почти половина (43%) владельцев новых авто в кредит — это люди от 36 до 45 лет. Похоже, именно они наиболее открыты для инноваций и экономии.
- Кредит на 5 лет — самый популярный. Люди выбирают минимальный платеж с небольшим влиянием на семейный бюджет.
Как писал Институт исследования авторынка, рост доли электромобилей — один из самых заметных трендов в 2025 году:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Что изменилось:
- зарядная инфраструктура в Украине уже не вызывает паники,
- авто из Китая, США, Кореи стали доступнее,
- ранние владельцы Tesla и Leaf стали лучшими рекламными агентами,
- становится больше моделей с «межобластным» запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч)
- экономия на горючем снова актуальна (повышение цен на АЗС).
Кроме того, в этом году покупателей дополнительно активизирует приближение растаможки электромобилей с НДС с 2026 года, что суммарно увеличит стоимость одних и тех же моделей на рынке на четверть, а то и на треть.
