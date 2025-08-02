Як змінились вподобання українських автовласників — Finance.ua

Як змінились вподобання українських автовласників
За минулі 4 роки українці все менше схиляються до покупки «свіжопригнаних» дизелів, натомість їхню частку займають бензинові варіанти, і ще більше — електричні. Легковики з гібридними силовими установками, навіть попри певне статистичне нарощення частки, не займають вагомого місця у сегменті імпорту.
Попри розвиток електротранспорту, бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішим вибором. У першому півріччі 2025 року вони охопили 46,1% ринку, лише трохи поступившись результату минулого року (47,6%).
Про це пише Інститут дослідження авторинку.
Попит тримається завдяки:
- широкому вибору моделей у Європі,
- імпорту зі США де фактично всі легковики бензинові,
- порівняно простішому та дешевшому обслуговуванню,
- деякі варіанти дозволяють конверсію на ГБО.
Дизель — стрімке падіння з вершини
У 2022 році дизель мав 56,9% частки ринку імпортних уживаних авто. У 2025-му — лише 23,2%. Причини такого обвалу:
- посилення обмежень на дизелі в Європі (екозони, податки),
- відсутність попиту на старі дизельні авто в самій Європі, утилізаційні програми,
- відсутність дизелів у США,
- зміна розуміння: дизель — це вже не «економно й надійно», а «дорого й ризиковано».
Електромобілі — вибухове зростання
Зростання частки електромобілів — один з найпомітніших трендів:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Що змінилось:
- зарядна інфраструктура в Україні вже не викликає паніки,
- авто з Китаю, США, Кореї стали доступнішими,
- ранні власники Tesla та Leaf стали найкращими рекламними агентами,
- стає більше моделей з «міжобласним» запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год)
- економія на пальному знову актуальна (підвищення цін на АЗС).
Крім того, цього року покупців додатково активізує наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що сумарно збільшить вартість тих самих моделей на ринку на чверть, а то й на третину.
Гібриди — зростають
Легковики з гібридними силовими установками у 2025 році мають частку 4,8%. Це небагато, але тренд позитивний. Порівняно з 2022 роком частка зросла в 4 рази. Причини:
- стає більше доступних гібридних Toyota, Ford, KIA, Honda та інших,
- реальна економія в міському циклі без втручання в конструкцію авто (порівняно з ГБО).
Стримує розвиток сегмента — обмежений вибір моделей, вищі ціни, подекуди — специфіка обслуговування машин «два в одному».
ГБО
Частка легковиків, що використовують як пальне бензин та/або газову суміш, тобто мають на борту газобалонне обладнання (ГБО) як додаткову систему, невелика — від 3,4% до 4,9%, без тенденції до збільшення чи зменшення.
Подібна картина і з «чисто-газовими» авто, здебільшого корейськими, які належать до групи LPI — після хвилі популярності (якщо так можна назвати частку серед імпортованих у 0,7% у 2022 році) кількість реєстрацій таких авто знизилася до 0,3% у 2025.
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