Як змінились вподобання українських автовласників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінились вподобання українських автовласників

Технології&Авто
38
Як змінились вподобання українських автовласників
Як змінились вподобання українських автовласників
За минулі 4 роки українці все менше схиляються до покупки «свіжопригнаних» дизелів, натомість їхню частку займають бензинові варіанти, і ще більше — електричні. Легковики з гібридними силовими установками, навіть попри певне статистичне нарощення частки, не займають вагомого місця у сегменті імпорту.
Читайте також
Попри розвиток електротранспорту, бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішим вибором. У першому півріччі 2025 року вони охопили 46,1% ринку, лише трохи поступившись результату минулого року (47,6%).
Про це пише Інститут дослідження авторинку.
Попит тримається завдяки:
  • широкому вибору моделей у Європі,
  • імпорту зі США де фактично всі легковики бензинові,
  • порівняно простішому та дешевшому обслуговуванню,
  • деякі варіанти дозволяють конверсію на ГБО.
Читайте також
Дизель — стрімке падіння з вершини
У 2022 році дизель мав 56,9% частки ринку імпортних уживаних авто. У 2025-му — лише 23,2%. Причини такого обвалу:
  • посилення обмежень на дизелі в Європі (екозони, податки),
  • відсутність попиту на старі дизельні авто в самій Європі, утилізаційні програми,
  • відсутність дизелів у США,
  • зміна розуміння: дизель — це вже не «економно й надійно», а «дорого й ризиковано».
Як змінились вподобання українських автовласників
Електромобілі — вибухове зростання
Зростання частки електромобілів — один з найпомітніших трендів:
1,2% → 10,7% → 16,7% → 22,1% (2022 → 2025).
Що змінилось:
  • зарядна інфраструктура в Україні вже не викликає паніки,
  • авто з Китаю, США, Кореї стали доступнішими,
  • ранні власники Tesla та Leaf стали найкращими рекламними агентами,
  • стає більше моделей з «міжобласним» запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год)
  • економія на пальному знову актуальна (підвищення цін на АЗС).
Крім того, цього року покупців додатково активізує наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що сумарно збільшить вартість тих самих моделей на ринку на чверть, а то й на третину.
Читайте також
Гібриди — зростають
Легковики з гібридними силовими установками у 2025 році мають частку 4,8%. Це небагато, але тренд позитивний. Порівняно з 2022 роком частка зросла в 4 рази. Причини:
  • стає більше доступних гібридних Toyota, Ford, KIA, Honda та інших,
  • реальна економія в міському циклі без втручання в конструкцію авто (порівняно з ГБО).
Стримує розвиток сегмента — обмежений вибір моделей, вищі ціни, подекуди — специфіка обслуговування машин «два в одному».
ГБО
Частка легковиків, що використовують як пальне бензин та/або газову суміш, тобто мають на борту газобалонне обладнання (ГБО) як додаткову систему, невелика — від 3,4% до 4,9%, без тенденції до збільшення чи зменшення.
Подібна картина і з «чисто-газовими» авто, здебільшого корейськими, які належать до групи LPI — після хвилі популярності (якщо так можна назвати частку серед імпортованих у 0,7% у 2022 році) кількість реєстрацій таких авто знизилася до 0,3% у 2025.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems