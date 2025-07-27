ТОП-5 дуже надійних нових автомобілів 2025 року (фото) — Finance.ua

ТОП-5 дуже надійних нових автомобілів 2025 року (фото) Сьогодні 05:22 — Технології&Авто

ТОП-5 дуже надійних нових автомобілів 2025 року (фото)

Багатьом водіям важливо, щоб їхні автомобілі були надійними. Нікому не хочеться витрачати багато грошей на їхній ремонт.

GOBankingRates назвали 5 дуже надійних нових автомобілів 2025 року. За словами експерта, вони здатні прослужити до виходу на пенсію.

ТОП-5 дуже надійних нових автомобілів

Toyota Corolla Hybrid

Співзасновник і генеральний директор Coastline Academy Найджел Таннакліфф розповів журналістам, що Toyota Corolla вже давно є еталоном надійності. За його словами, модель 2025 року не є винятком.

Експерт зазначив, що гібридна версія Toyota Corolla також має низьку витрату пального і велику кількість різних систем безпеки.

Крім цього Таннакліфф заявив, що ця модель чудово підійде водіям, які часто здійснюють тривалі поїздки.

Mazda CX-50

Таннакліфф поділився, що Mazda CX-50 чудово підійде людям, які люблять активний відпочинок.

За його словами, це комфортний і дуже надійний кросовер, який доступніший за багатьох своїх конкурентів.

«Mazda CX-50 виділяється одними з найкращих у своєму класі технологіями та функціями безпеки, що робить його гарним вибором для людей, які хочуть почуватися в безпеці та комфортно за кермом», — розповів експерт.

Hyundai Elantra

Таннакліфф заявив, що Hyundai Elantra підійде тим водіям, які шукають недорогий, але надійний автомобіль.

Він підкреслив, що ця модель пропонує багате оснащення і практичний інтер’єр.

Експерт додав, що Hyundai Elantra також має низьку витрату палива. Проте він визнав, що Toyota Corolla Hybrid все ж економніша.

Kia K4

За словами експерта, Kia K4 є ще одним недорогим автомобілем, на який варто звернути увагу. Він розповів, що це досить комфортна і надійна модель.

«K4 — це чудовий приклад компактного автомобіля, який не поступається конкурентам», — сказав Таннакліфф.

Toyota Camry

Експерт поділився, що Toyota Camry є дуже надійним і економним седаном. Він підкреслив, що ця модель також має стильний дизайн і практичний інтер’єр.

«Camry, як і Corolla, є ще одним чудовим прикладом надійності, яка є візитною карткою Toyota», — розповів експерт.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.