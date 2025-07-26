Бензин, гібрид або електро: General Motors показали семимісний кросовер (фото) — Finance.ua
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Бензин, гібрид або електро: General Motors показали семимісний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Бензин, гібрид або електро: General Motors показали семимісний кросовер (фото)
Бензин, гібрид або електро: General Motors показали семимісний кросовер (фото), Фото: General Motors
Опубліковано перші фото Wuling Starlight 560. Дешевий сімейний кросовер почнуть продавати в з четвертого кварталу нинішнього року в бензиновій, гібридній та електричній версіях. Ціна Wuling Starlight 560 складе приблизно 10 тис. доларів.
Перші подробиці моделі розкрили на сайті Autohome.
Як і більшість моделей Wuling, великий кросовер Starlight 560 створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду разом із SAIC.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Новий Wuling Starlight 560 є побратимом мінівена Xingguang 730, який розсекретили недавно. У нього запозичили платформу та низку компонентів.
Кросовер Wuling Starlight 560 вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом, вираженими крилами та крупними продовгуватими фарами.
Бензинова та гібридна версії моделі отримали широку решітку радіатора, а от електрокар її не має. Стандартними є 18-дюймові колеса.

Розміри Wuling Starlight 560:

  • довжина — 4745 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • висота — 1755 мм;
  • колісна база — 2810 мм.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Салон Wuling Starlight 560 не показали, проте відомо, що на передній панелі встановлять два екрани. Кросовер запропонують у варіантах на 5 та 7 місць.
Зате відомі попередні характеристики Wuling Starlight 560. Бензиновий варіант моделі отримає 1,5-літрову 177-сильну турбочетвірку і здатен розвинути 180 км/год.
У плагін-гібриді встановлять 1,5-літровий атмосферний двигун на 105 к. с. та електромотор (його характеристики тримають у секреті), а максимальна швидкість складає 170 км/год. Електромобіль Wuling Starlight 560 буде 136-сильним і зможе розвивати 160 км/год.
За матеріалами:
Фокус
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