ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине
В августе 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Средний возраст автомобилей на вторичном рынке остается стабильным и составляет 15,5 лет.
Лидеры среди брендов
Среди брендов лидером с большим отрывом остается Volkswagen — он вдвое опередил ближайшего конкурента. Это свидетельствует о стабильном доверии к марке, которая ценится за надежность и простоту обслуживания.
В десятку также вошли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они закрывают разные сегменты — от бюджетных моделей до премиум-класса, от бензиновых авто до гибридов.
Популярные модели
- Среди конкретных моделей уверенно лидирует Volkswagen Passat.
- На втором месте — Skoda Octavia, которая известна доступностью и емкостью.
- Volkswagen Golf, включая электроверсию e-Golf, закрывает тройку лидеров.
- В топ-10 также вошли: Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A4 и A6.
Премиум и настоящая классика
В прошлом месяце украинцы купили 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati и 9 Bentley.
А самым старым автомобилем августа стал Buick Century 1939 года — мощный седан, сочетавший легкий кузов с 5-литровым V8 и считавшийся одним из самых быстрых в своем классе.
Ранее мы писали о рейтинге 20 самых мощных автомобилей 2025 года, охватывающем автомобили с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.
