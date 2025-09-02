ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине

Технологии&Авто
72
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине
В августе 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Средний возраст автомобилей на вторичном рынке остается стабильным и составляет 15,5 лет.

Лидеры среди брендов

Среди брендов лидером с большим отрывом остается Volkswagen — он вдвое опередил ближайшего конкурента. Это свидетельствует о стабильном доверии к марке, которая ценится за надежность и простоту обслуживания.
В десятку также вошли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они закрывают разные сегменты — от бюджетных моделей до премиум-класса, от бензиновых авто до гибридов.
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине

Популярные модели

  • Среди конкретных моделей уверенно лидирует Volkswagen Passat.
  • На втором месте — Skoda Octavia, которая известна доступностью и емкостью.
  • Volkswagen Golf, включая электроверсию e-Golf, закрывает тройку лидеров.
  • В топ-10 также вошли: Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A4 и A6.
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине

Премиум и настоящая классика

В прошлом месяце украинцы купили 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati и 9 Bentley.
А самым старым автомобилем августа стал Buick Century 1939 года — мощный седан, сочетавший легкий кузов с 5-литровым V8 и считавшийся одним из самых быстрых в своем классе.
Ранее мы писали о рейтинге 20 самых мощных автомобилей 2025 года, охватывающем автомобили с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems