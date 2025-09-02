ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Украине

В августе 2025 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали 74,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных авто. Это на 4% меньше, чем в июле и на 17% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Средний возраст автомобилей на вторичном рынке остается стабильным и составляет 15,5 лет.

Лидеры среди брендов

Среди брендов лидером с большим отрывом остается Volkswagen — он вдвое опередил ближайшего конкурента. Это свидетельствует о стабильном доверии к марке, которая ценится за надежность и простоту обслуживания.

В десятку также вошли: Renault, BMW, ВАЗ, Skoda, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Они закрывают разные сегменты — от бюджетных моделей до премиум-класса, от бензиновых авто до гибридов.

Популярные модели

Среди конкретных моделей уверенно лидирует Volkswagen Passat.

На втором месте — Skoda Octavia, которая известна доступностью и емкостью.

Volkswagen Golf, включая электроверсию e-Golf, закрывает тройку лидеров.

В топ-10 также вошли: Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A4 и A6.

Премиум и настоящая классика

В прошлом месяце украинцы купили 1 Maybach, 1 Lamborghini, 2 Ferrari, 2 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 7 Maserati и 9 Bentley.

А самым старым автомобилем августа стал Buick Century 1939 года — мощный седан, сочетавший легкий кузов с 5-литровым V8 и считавшийся одним из самых быстрых в своем классе.

Ранее мы писали о рейтинге 20 самых мощных автомобилей 2025 года, охватывающем автомобили с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.