Польская компания запустила в Украине производство разведывательных дронов FlyEye

Польская компания запустила в Украине производство разведывательных дронов FlyEye

Польская компания WB Group официально объявила о старте производства беспилотных авиационных комплексов FlyEye на украинских предприятиях.

Решение было принято на фоне растущих потребностей Вооруженных сил Украины в современных разведывательных дронах на фронте.

FlyEye — новейшая беспилотная авиационная система, разработанная компанией Flytronic, которая используется уже в течение десятилетия в Украине. Первые платформы поставили украинским пользователям в 2015 году.

Дроны отличаются высокой живучестью, простотой в эксплуатации и многофункциональностью.

Системы способны, в частности, работать с разными модулями — от камер дневного видения до тепловизоров и систем ретрансляции; запускаться без специального оборудования — достаточно запуска с руки; оставаться малозаметными для вражеских радаров благодаря особенностям полета; осуществлять длинные разведывательные миссии с минимальной нагрузкой на логистику.

