Производство дронов в Украине выросло в сотни раз: Минобороны планирует закупить 4,5 млн аппаратов в 2025 году — Finance.ua

Производство дронов в Украине выросло в сотни раз: Минобороны планирует закупить 4,5 млн аппаратов в 2025 году

Украинская индустрия дронов переживает беспрецедентный рост: с 5 тысяч аппаратов в 2022 году страна вышла на производство 4 миллионов к концу 2024-го. В 2025-м ожидается новый рекорд, ведь Минобороны намерено закупить еще 4,5 миллиона беспилотников на $2,7 млрд.

Об этом говорится в исследовании компании DataDriven «Game changer: как открытие экспорта повлияет на украинских производителей БПЛА», главные данные из которого опубликовал DOU.

Аналитики подчеркивают: за время полномасштабного вторжения темпы производства дронов выросли в сотни раз. Если в начале войны Украина производила всего несколько тысяч аппаратов в год, то сейчас речь идет о миллионах единиц. Только в 2024 году Минобороны и Госспецсвязи приобрели 1,5 млн дронов для нужд фронта.

Сегодня в стране действует более 500 производителей беспилотников, которые создают более 1000 моделей разных типов. Доминирует сегмент FPV — 80% рынка находится в руках всего четырех компаний. При этом 96% всех закупок государства в 2023—2024 годах пришлось на отечественных производителей, что стало возможным благодаря таким программам, как Brave1, «Армия дронов» и создание сил беспилотных систем.

В 2024 году объем инвестиций в сферу составил более $60 млн. Стартапы привлекали от $1 до $3 млн на seed-раундах, а более зрелые компании обладают потенциалом получать десятки миллионов. На рынке формируется тренд по слиянию и поглощению (M&A): около 30% компаний готовы либо покупать конкурентов, либо продавать долю бизнеса.

Еще одна тенденция 2025 года — смещение акцента из hardware к software. Украинские производители начинают сосредотачиваться на разработке систем автономной навигации, искусственного интеллекта и комплексов противодействия РЭБ. Это позволяет не только улучшить эффективность дронов, но и повысить их ценность на международном рынке.

Открытие экспорта беспилотников рассматривается как ключ к диверсификации продаж. Это снизит зависимость компаний от госзаказов, даст валютные поступления и создаст дополнительные возможности для R&D. Однако путь на глобальный рынок не прост: аналитики указывают на жесткую конкуренцию с западными корпорациями, зависимость от китайских комплектующих (что является проблемой для НАТО) и бюрократические процедуры лицензирования и сертификации.

Отдельно отмечается потребность в собственном производстве компонентов. До 70% деталей FPV-дронов можно производить в Украине, что позволило бы снизить зависимость от импорта и составить конкуренцию китайским производителям.

Президент Владимир Зеленский в июне заявлял, что Украина способна производить до 8 млн дронов каждый год, однако финансирование остается главным препятствием. Кроме того, в 2024 году более 1,7 млн ​​единиц военной техники не были изготовлены из-за отсутствия контрактов со стороны государства.

