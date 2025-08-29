Ryanair переходит на электронные талоны Сегодня 13:34 — Личные финансы

С 3 ноября авиакомпания Ryanair больше не будет принимать бумажные распечатки посадочных талонов. Пассажиры обязаны будут предъявлять их в мобильном приложении компании.

Об этом сообщает The Independent.

В Ryanair объясняют, что это решение позволит почти полностью убрать сборы за повторную печать талонов в аэропортах, а также снизит использование бумаги на 300 тонн ежегодно. Кроме того, во время сбоев система сможет посылать пассажирам оперативные сообщения напрямую из центра управления полетами.

Как пояснил генеральный директор авиакомпании Майкл О’Лири, если у пассажира разрядится телефон или произойдет сбой, его все равно посадят на рейс, ведь в системе хранится номер бронирования. А в случае потери смартфона талон можно будет бесплатно распечатать в аэропорту, но только при условии, что пассажир прошел онлайн-регистрацию.

На сайте авиакомпании указано, что повторная выдача талона стоит £20, но с 3 ноября эта услуга станет бесплатной.

Однако есть страны, где власти и дальше настаивают на бумажных документах. В Марокко пассажиры все еще должны иметь бумажные талоны. Албания будет оставаться исключением до марта 2026 года, после чего тоже перейдет на электронный формат.

Ryanair стала первой авиакомпанией Европы, которая несколько лет назад обязала клиентов проходить онлайн-регистрацию заранее. Пассажиры, которые делают это уже в аэропорту, должны платить £55, а для рейсов из Испании — £30.

Некоторые пассажиры опасаются, что такие правила могут вызвать сложности для пожилых людей, которые не имеют смартфонов или не пользуются ими уверенно. В компании советуют в таких случаях попросить родственников или знакомых скачать посадочный талон. После онлайн регистрации работники аэропорта смогут помочь пассажиру во время прохождения контроля.

Напомним, с 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по ручной клади для авиапассажиров Ryanair. Теперь путешественникам разрешено брать на борт самолета сумку размером 40×30×20 сантиметров, что больше, чем раньше, когда разрешенные размеры составляли 40×25×20 сантиметров. Это изменение касается всех пассажиров независимо от их тарифного класса.

Также Ryanair ввел штрафы для пассажиров, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета и, соответственно, задержке всего рейса. Из-за таких пассажиров самолеты вылетают с опозданием, что отрицательно сказывается на репутации авиакомпании, а также снижает ее показатели пунктуальности. Поэтому Ryanair решил бороться с такими пассажирами.

