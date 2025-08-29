Работодатели в Польше будут дополнительно проверять работников — Finance.ua

Работодатели в Польше будут дополнительно проверять работников Сегодня 05:31 — Личные финансы

Работодатели в Польше будут дополнительно проверять работников

С 1 января 2026 года польские работодатели смогут официально проверять подлинность дипломов о высшем образовании кандидатов и работников.

Об этом сообщает inpoland.net

Министерство науки и высшего образования предлагает внести изменения в Закон об университетах, которые создадут правовую основу для такой проверки.

Что нового

Университеты будут обязаны подтверждать данные, указанные в дипломах, выданных в бумажном формате.

Запросы будут платными — стоимость составит 1% минимальной заработной платы на момент подачи обращения.

В настоящее время работодатели не могут напрямую проверять документы из-за ограничений, установленных Управлением защиты персональных данных (PUODO). Поэтому новая процедура решает проблему риска использования поддельных дипломов, на которую неоднократно обращали внимание бизнес-ассоциации и инициатива Sprawdźmy.

Законопроект уже опубликован на сайте Центра правительственного законодательства и является частью пакета дерегуляции. Переходный период до 2026 года позволит университетам подготовиться к внедрению новых правил.

Напомним, с 1 января 2026 года в Польше возрастет минимальная зарплата — с 4666 до 4806 злотых брутто. Это значит, что работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых «на руки».

Справка Finance.ua:

в Польше все труднее трудоустроиться, однако в двух воеводствах зафиксирован рост занятости. В то же время между регионами сохраняется значительная разница в уровне оплаты труда;

также важно знать, что в 2026 году в Польше планируется изменить подход к исчислению трудового стажа. Новые правила позволят относить к стажу другие формы занятости — в частности, работу на основании умовы злеценя и ведения предпринимательской деятельности;

в 2025 году трудоустройство за рубежом остается одним из самых популярных вариантов для украинцев, стремящихся к стабильности, достойной зарплате и лучшим перспективам. В то же время возрастают и риски нарваться на мошенников — фальшивые агентства, неофициальные условия или недействительные договоры. По ссылке рассказываем о ключевых правилах легального трудоустройства и как правильно подготовить документы.

