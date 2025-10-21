10 актуальных предложений работы для HR-специалистов Сегодня 08:03 — Личные финансы

Если у вас есть опыт в рекрутинге, адаптации персонала или развитии корпоративной культуры, на robota.ua сейчас множество интересных предложений.

Эксперты портала сделали подборку актуальных вакансий для специалистов, работающих с людьми и для людей.

10 актуальных вакансий

📍Одесса

Международная нефтяная компания приглашает специалистов с высшим или средним образованием (менеджмент, экономика, педагогика) и опытом работы в розничной торговле или сфере обслуживания от года. Желательно иметь автомобиль, поскольку возможны короткие командировки в пределах Украины.

Для мужчин от 18 до 60 лет требуется военно-учетный документ. Компания гарантирует официальное трудоустройство, бронирование, корпоративное обучение и систему лояльности — скидки на товары, кафе и топливо сети АЗК.

📍Киев

Ищут специалиста, который будет руководить командой рекрутеров, разрабатывать стратегию найма, внедрять современные инструменты поиска кандидатов и готовить аналитические отчеты для руководства.

Компания предлагает наставника на период адаптации, корпоративные обеды, массаж в собственном кабинете и психологическую поддержку.

📍Ужгород/возможен гибридный формат

Среди обязанностей: полный цикл рекрутинга для производственных вакансий, собеседование, сотрудничество с менеджерами, ведение базы кандидатов и участие в HR-проектах.

Работодатель обеспечивает бесплатный довоз работников и льготное питание.

📍Киев

Фармацевтическая компания ищет рекрутера с опытом от одного года, который умеет закрывать вакансии разных уровней сложности и ориентируется на рынке труда. Важно знать современные методы поиска, адаптации и удержания персонала.

📍Сумы

Среди задач — стратегическое планирование развития отдела, управление персоналом, контроль внутренних политик, участие в подборе кадров и внедрение организационных изменений.

Кандидаты должны иметь высшее образование (менеджмент, строительство, экономика, HR), опыт руководящей работы от трех лет и навыки аналитики и планирования.

📍Черкассы

Требуется специалист с опытом построения HR-систем в компаниях от 100 работников и по меньшей мере трехлетним опытом управления направлением. Необходимо образование в области управления персоналом, психологии, социологии или бизнес-администрирования.

📍Хмельницкий

Предусмотрена работа с полным циклом HR-процессов от рекрутинга до планирования бюджета и участия в корпоративных HR-проектах.

Требуется опыт работы HR-менеджером от двух лет и рекрутером от одного года.

📍Львов

Среди обязанностей — размещение вакансий, собеседования, сопровождение кандидатов на всех этапах отбора, адаптация новичков и организация мотивационных мероприятий.

Компания предлагает бесплатные обеды, скидки на продукцию собственного производства, спецпредложения от Fozzy Group и корпоративный транспорт.

📍Донец (Харьковская область)

Требуется кандидат с высшим образованием в сфере управления персоналом, психологии, права или экономики, опытом работы в HR от трех лет и знанием трудового законодательства.

Предлагается официальное трудоустройство, медицинское страхование и бронирование.

📍Киев

Интернет-зоомагазин ищет руководителя HR-направления с опытом в сфере не менее пяти лет, из которых по меньшей мере два на руководящей должности. Необходимо понимание всех HR-процессов, аналитическое мышление и стратегический подход.

Компания предлагает корпоративные скидки на товары для животных, программу ментальной поддержки, бесплатную парковку и — главную «плюшку» — офисных котиков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.