10 актуальных предложений работы для HR-специалистов
Если у вас есть опыт в рекрутинге, адаптации персонала или развитии корпоративной культуры, на robota.ua сейчас множество интересных предложений.
Эксперты портала сделали подборку актуальных вакансий для специалистов, работающих с людьми и для людей.
10 актуальных вакансий
Младший специалист по обучению персонала в SOCAR Energy Ukraine
📍Одесса
Международная нефтяная компания приглашает специалистов с высшим или средним образованием (менеджмент, экономика, педагогика) и опытом работы в розничной торговле или сфере обслуживания от года. Желательно иметь автомобиль, поскольку возможны короткие командировки в пределах Украины.
Для мужчин от 18 до 60 лет требуется военно-учетный документ. Компания гарантирует официальное трудоустройство, бронирование, корпоративное обучение и систему лояльности — скидки на товары, кафе и топливо сети АЗК.
Руководитель отдела подбора персонала в «Макрохим»
📍Киев
Ищут специалиста, который будет руководить командой рекрутеров, разрабатывать стратегию найма, внедрять современные инструменты поиска кандидатов и готовить аналитические отчеты для руководства.
Компания предлагает наставника на период адаптации, корпоративные обеды, массаж в собственном кабинете и психологическую поддержку.
Специалист по поиску и подбору персонала (рекрутер) в «Ядзаки» Украина
📍Ужгород/возможен гибридный формат
Среди обязанностей: полный цикл рекрутинга для производственных вакансий, собеседование, сотрудничество с менеджерами, ведение базы кандидатов и участие в HR-проектах.
Работодатель обеспечивает бесплатный довоз работников и льготное питание.
Рекрутеры в Farmak
📍Киев
Фармацевтическая компания ищет рекрутера с опытом от одного года, который умеет закрывать вакансии разных уровней сложности и ориентируется на рынке труда. Важно знать современные методы поиска, адаптации и удержания персонала.
Начальник отдела найма в RGM group
📍Сумы
Среди задач — стратегическое планирование развития отдела, управление персоналом, контроль внутренних политик, участие в подборе кадров и внедрение организационных изменений.
Кандидаты должны иметь высшее образование (менеджмент, строительство, экономика, HR), опыт руководящей работы от трех лет и навыки аналитики и планирования.
HR-директор в «Деликат»
📍Черкассы
Требуется специалист с опытом построения HR-систем в компаниях от 100 работников и по меньшей мере трехлетним опытом управления направлением. Необходимо образование в области управления персоналом, психологии, социологии или бизнес-администрирования.
Менеджер по персоналу в Kernel
📍Хмельницкий
Предусмотрена работа с полным циклом HR-процессов от рекрутинга до планирования бюджета и участия в корпоративных HR-проектах.
Требуется опыт работы HR-менеджером от двух лет и рекрутером от одного года.
Специалист по персоналу, HR Manager в «Сільпо»
📍Львов
Среди обязанностей — размещение вакансий, собеседования, сопровождение кандидатов на всех этапах отбора, адаптация новичков и организация мотивационных мероприятий.
Компания предлагает бесплатные обеды, скидки на продукцию собственного производства, спецпредложения от Fozzy Group и корпоративный транспорт.
Руководитель группы управления персоналом филиала ГПУ «Шебелинкагаздобыча» в «Укргаздобыче»
📍Донец (Харьковская область)
Требуется кандидат с высшим образованием в сфере управления персоналом, психологии, права или экономики, опытом работы в HR от трех лет и знанием трудового законодательства.
Предлагается официальное трудоустройство, медицинское страхование и бронирование.
Head of HR в Pethouse
📍Киев
Интернет-зоомагазин ищет руководителя HR-направления с опытом в сфере не менее пяти лет, из которых по меньшей мере два на руководящей должности. Необходимо понимание всех HR-процессов, аналитическое мышление и стратегический подход.
Компания предлагает корпоративные скидки на товары для животных, программу ментальной поддержки, бесплатную парковку и — главную «плюшку» — офисных котиков.
