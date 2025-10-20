Венгры массово выдавали себя за украинских беженцев в Германии, чтобы получить помощь — WELT Сегодня 18:00 — Личные финансы

Правительство Германии проводит масштабное расследование после выявления сотен случаев, когда граждане Венгрии, в частности, имеющие двойное гражданство, регистрировались в стране как беженцы из Украины, чтобы получить финансовую помощь.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как обнаружили схему

Первые подозрения появились еще зимой 2022−2023 годов в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Местные чиновники обратили внимание на «украинских беженцев», говоривших исключительно на венгерском языке. В ходе проверок выяснилось, что часть из них происходит из Венгрии, а некоторые прямо признавали, что выдавали себя за украинцев из-за сложного финансового положения дома, чтобы получить социальные выплаты.

По данным Welt, с мая 2023 года по октябрь 2025 года федеральные земли Германии сообщили о 9640 подозрительных случаях. Дальнейшая проверка установила, что среди них у 568 человек было двойное гражданство — украинское и венгерское.

Согласно немецкому законодательству, граждане стран ЕС, в частности Венгрии, не имеют права на временную защиту, предоставляемую украинским беженцам, а значит и на финансовую поддержку, предназначенную для них.

Последствия для таких венгров

Как отмечает издание, ситуация частично связана с политикой Венгрии, которая с 2010 года активно выдавала свои паспорта этническим венграм и ромам, проживающим в Закарпатской области Украины. В результате, часть этих людей имеет одновременно украинское и венгерское гражданство.

Теперь они оказались в затруднительном положении, венгерский паспорт лишает их права на временную защиту в Германии. В то же время те, кто имеет только украинский паспорт, продолжают получать поддержку без помех независимо от этнического происхождения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что эксперт по внешней политике Штефан Майер настаивает, чтобы украинские мужчины призывного возраста в Германии больше не получали помощь. Со своей стороны посольство Украины подчеркнуло, что проживание украинских мужчин за границей не запрещено законом.

«Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за границей не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы», — пояснили в посольстве Украины.

В начале 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 женщин и 125 590 мужчин. Число трудоустроенных в Германии украинских граждан, пользующихся статусом защиты, превышает треть от общего количества. В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (которую получают только граждане ФРГ и украинцы со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составило 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.

