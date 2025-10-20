0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгры массово выдавали себя за украинских беженцев в Германии, чтобы получить помощь — WELT

Личные финансы
48
Правительство Германии проводит масштабное расследование после выявления сотен случаев, когда граждане Венгрии, в частности, имеющие двойное гражданство, регистрировались в стране как беженцы из Украины, чтобы получить финансовую помощь.
Об этом пишет Общественное со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как обнаружили схему

Первые подозрения появились еще зимой 2022−2023 годов в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Местные чиновники обратили внимание на «украинских беженцев», говоривших исключительно на венгерском языке. В ходе проверок выяснилось, что часть из них происходит из Венгрии, а некоторые прямо признавали, что выдавали себя за украинцев из-за сложного финансового положения дома, чтобы получить социальные выплаты.
По данным Welt, с мая 2023 года по октябрь 2025 года федеральные земли Германии сообщили о 9640 подозрительных случаях. Дальнейшая проверка установила, что среди них у 568 человек было двойное гражданство — украинское и венгерское.
Читайте также: Как получить вид на жительство и закрепиться в Европе (часть 1)
Согласно немецкому законодательству, граждане стран ЕС, в частности Венгрии, не имеют права на временную защиту, предоставляемую украинским беженцам, а значит и на финансовую поддержку, предназначенную для них.

Последствия для таких венгров

Как отмечает издание, ситуация частично связана с политикой Венгрии, которая с 2010 года активно выдавала свои паспорта этническим венграм и ромам, проживающим в Закарпатской области Украины. В результате, часть этих людей имеет одновременно украинское и венгерское гражданство.
Теперь они оказались в затруднительном положении, венгерский паспорт лишает их права на временную защиту в Германии. В то же время те, кто имеет только украинский паспорт, продолжают получать поддержку без помех независимо от этнического происхождения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что эксперт по внешней политике Штефан Майер настаивает, чтобы украинские мужчины призывного возраста в Германии больше не получали помощь. Со своей стороны посольство Украины подчеркнуло, что проживание украинских мужчин за границей не запрещено законом.
Читайте также
«Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за границей не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы», — пояснили в посольстве Украины.
В начале 2025 года в ФРГ были трудоустроены 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 женщин и 125 590 мужчин. Число трудоустроенных в Германии украинских граждан, пользующихся статусом защиты, превышает треть от общего количества. В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (которую получают только граждане ФРГ и украинцы со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составило 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems