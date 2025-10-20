Система въезда и выезда (EES): какие сбои и задержки могут быть
Система въезда/выезда (EES) — это цифровая система пересечения границ, которая вступила в силу 12 октября 2025 года. Ручная проставка штампов в паспортах была заменена электронной системой регистрации на внешних границах 29 европейских стран.
Об этом напоминает schengenvisainfo.
Система регистрирует всех граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих в страны Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение 180 дней).
По данным Комиссии, это касается как владельцев виз, так и путешественников, которым не нужна виза.
EES собирает следующие данные
- Изображение лиц (все путешественники);
- Отпечатки пальцев (только для путешественников без визы);
- Биометрические данные с паспортов;
- Дата и места въезда и выезда.
Система EES автоматически рассчитает количество дней пребывания в Шенгенской зоне и количество дней, оставшихся до истечения вашего 90-дневного срока пребывания. Эта информация будет храниться в течение трех лет (пяти лет, если вы превысили разрешенный срок пребывания).
Внедрение системы EES будет поэтапным. Страны вводят ее до 10 апреля 2026 года. В это время на некоторых границах может действовать EES, а на других все еще ставить штампы в паспортах.
Система EES была запущена 12 октября 2025 г. и сейчас находится на этапе постепенного внедрения. Государства-члены постепенно внедряют систему на отдельных пограничных пунктах до 10 апреля 2026 года.
Текущий статус зависит от местоположения. Большие европейские аэропорты приступили к работе, тогда как меньшие пункты пропуска через границу продолжают использовать паспортные штампы. Обратитесь в конкретный пункт пропуска, чтобы узнать текущие процедуры.
Процесс регистрации
Согласно руководству ACI Europe, аэропорты будут использовать одну из трех систем:
- Традиционные кабинки с биометрическим оборудованием.
- Киоски самообслуживания с последующей проверкой сотрудником.
- Полностью автоматизированные киоски.
Первая регистрация включает:
- Сканирование паспорта.
- Фотосъемка.
- Снятие отпечатков пальцев (для путешественников, не имеющих визы)
- Проверка базы данных в VIS и SIS.
- Создание вашей цифровой записи.
Примечание относительно отпечатков пальцев: сканер снимает четыре отпечатка — указательного, среднего, безымянного и мизинца с одной руки. Если это не сработает, попытаются снять отпечатки с другой руки. Большие пальцы не сканируются.
Следующие визиты в течение 3 лет: требуются только сканирование паспорта и проверка лица. Обработка гораздо быстрее.
Технические сбои
В случае технического сбоя:
- Возможен временный возврат к штамповке паспорта.
- Хранение данных в локальных терминалах для последующей загрузки.
- Ручная отмена биометрических требований сотрудниками.
В течение 180-дневного переходного периода штамп в паспорте имеет преимущество над цифровой записью в случае изменения.
Напомним, кто должен зарегистрироваться.
- Все граждане стран, не входящих в ЕС/Шенгенскую зону, которые осуществляют краткосрочное пребывание (до 90/180 минут), регистрируются.
- Первая регистрация производится с помощью снятия фотографии лица в реальном времени и снятия 4 отпечатков пальцев для путешественников, которым не требуется виза.
- Отпечатки пальцев владельцев виз уже хранятся в визовой системе (VIS) и не снимаются для системы EES.
- Дети младше 12 лет освобождаются от снятия отпечатков пальцев, но их фотографируют.
