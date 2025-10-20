0 800 307 555
ру
Система въезда и выезда (EES): какие сбои и задержки могут быть

Личные финансы
109
Система въезда/выезда (EES) — это цифровая система пересечения границ, которая вступила в силу 12 октября 2025 года. Ручная проставка штампов в паспортах была заменена электронной системой регистрации на внешних границах 29 европейских стран.
Об этом напоминает schengenvisainfo.
Система регистрирует всех граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих в страны Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение 180 дней).
По данным Комиссии, это касается как владельцев виз, так и путешественников, которым не нужна виза.

EES собирает следующие данные

  • Изображение лиц (все путешественники);
  • Отпечатки пальцев (только для путешественников без визы);
  • Биометрические данные с паспортов;
  • Дата и места въезда и выезда.
Система EES автоматически рассчитает количество дней пребывания в Шенгенской зоне и количество дней, оставшихся до истечения вашего 90-дневного срока пребывания. Эта информация будет храниться в течение трех лет (пяти лет, если вы превысили разрешенный срок пребывания).
Внедрение системы EES будет поэтапным. Страны вводят ее до 10 апреля 2026 года. В это время на некоторых границах может действовать EES, а на других все еще ставить штампы в паспортах.
Система EES была запущена 12 октября 2025 г. и сейчас находится на этапе постепенного внедрения. Государства-члены постепенно внедряют систему на отдельных пограничных пунктах до 10 апреля 2026 года.
Текущий статус зависит от местоположения. Большие европейские аэропорты приступили к работе, тогда как меньшие пункты пропуска через границу продолжают использовать паспортные штампы. Обратитесь в конкретный пункт пропуска, чтобы узнать текущие процедуры.

Процесс регистрации

Согласно руководству ACI Europe, аэропорты будут использовать одну из трех систем:
  1. Традиционные кабинки с биометрическим оборудованием.
  2. Киоски самообслуживания с последующей проверкой сотрудником.
  3. Полностью автоматизированные киоски.
Первая регистрация включает:
  1. Сканирование паспорта.
  2. Фотосъемка.
  3. Снятие отпечатков пальцев (для путешественников, не имеющих визы)
  4. Проверка базы данных в VIS и SIS.
  5. Создание вашей цифровой записи.
Примечание относительно отпечатков пальцев: сканер снимает четыре отпечатка — указательного, среднего, безымянного и мизинца с одной руки. Если это не сработает, попытаются снять отпечатки с другой руки. Большие пальцы не сканируются.
Следующие визиты в течение 3 лет: требуются только сканирование паспорта и проверка лица. Обработка гораздо быстрее.

Технические сбои

В случае технического сбоя:
  • Возможен временный возврат к штамповке паспорта.
  • Хранение данных в локальных терминалах для последующей загрузки.
  • Ручная отмена биометрических требований сотрудниками.
В течение 180-дневного переходного периода штамп в паспорте имеет преимущество над цифровой записью в случае изменения.
Напомним, кто должен зарегистрироваться.
  • Все граждане стран, не входящих в ЕС/Шенгенскую зону, которые осуществляют краткосрочное пребывание (до 90/180 минут), регистрируются.
  • Первая регистрация производится с помощью снятия фотографии лица в реальном времени и снятия 4 отпечатков пальцев для путешественников, которым не требуется виза.
  • Отпечатки пальцев владельцев виз уже хранятся в визовой системе (VIS) и не снимаются для системы EES.
  • Дети младше 12 лет освобождаются от снятия отпечатков пальцев, но их фотографируют.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
