56% украинских пенсионеров живут на менее чем 5000 грн

56% украинских пенсионеров живут на менее чем 5000 грн

Средний размер пенсии в Украине за последний квартал вырос на 26,6 грн и составляет 6436,8 грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Пенсии не успевают за инфляцией

По словам нардепа, в годовом исчислении средняя пенсия выросла почти на 10%. В то же время инфляция в сентябре 2025 года составила 11,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, а средняя инфляция за девять месяцев 2025-го составила 13,9%.

Следовательно, даже формальный рост пенсий не компенсирует потерю покупательной способности. По словам Гетманцева, более половины пенсионеров (56%) получают менее 5000 грн в месяц, а это ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных (примерно 7091 грн в ценах июня 2025 года).

Необходимость изменения пенсионной формулы

Гетманцев подчеркнул, что формулу начисления пенсий следует изменить. Сейчас в расчете учитывается средняя зарплата за последние три года, что, по его словам, занижает размер выплат. Политик предлагает проводить осовременивание пенсий, чтобы снизить разрыв между размерами пенсий, назначенных в разные годы.

Также он призвал пересмотреть формулу индексации, чтобы она учитывала реальный уровень инфляции и падение покупательной способности.

Гетманцев отметил, что пенсионная система должна обеспечивать не менее 40% замещения трудовых доходов. Для сравнения, в Германии пенсия в солидарной системе составляет в среднем 48% последней зарплаты, в Польше около 42%. В большинстве стран ЕС этот показатель не опускается ниже 40%.

Пенсионная реформа и бюджет-2026

Он напомнил, что Кабинет Министров еще в 2024 году анонсировал пенсионную реформу на 2025 год, которая должна была бы ввести справедливую систему расчета пенсий и гарантировать базовую пенсию. Однако, по словам Гетманцева, в проекте госбюджета на 2026 год средства на запуск этих изменений не предусмотрены.

Единственное запланированное повышение — рост минимальной пенсии на 234 грн, до 2595 грн. Гетманцев считает, что минимальная пенсия в следующем году должна вырасти до как минимум 4700 грн.

Политик подчеркнул необходимость запуска накопительной пенсионной системы, для чего нужно развивать фондовый рынок. Он подверг критике работу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, назвав ее результаты «нулевыми или даже минусовыми».

Кроме того, Гетманцев выступил за ликвидацию «клановых» спецпенсий для отдельных категорий госслужащих, таких как судьи и прокуроры.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6436 грн. Из них 2,8 млн работающих пенсионеров получают чуть больше — в среднем 7 069 грн.

