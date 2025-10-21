В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать Сегодня 07:47 — Личные финансы

В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать

Отказ кассиров в супермаркетах и ​​магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. По нему покупатели вправе рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений, поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

Об этом рассказали эксперты « Защиты прав потребителей ».

Они отметили: именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для выдачи сдачи.

«Проблема отсутствия сдачи — не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться в администрацию магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя», — объяснили эксперты.

Подчеркивается, что требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

Что запрещено делать охранникам

Кроме того, рассказали специалисты, в супермаркетах и ​​магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы. Соответственно, они:

не являются сотрудниками торговых точек;

не имеют законного права требовать от покупателей компенсацию за поврежденный товар.

«Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.

Впрочем, признают специалисты, это не всегда приносит нужный результат. А потому в таком случае лучше вызвать полицию.

