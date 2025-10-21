0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать

Личные финансы
51
В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать
В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать
Отказ кассиров в супермаркетах и ​​магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. По нему покупатели вправе рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений, поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.
Об этом рассказали эксперты «Защиты прав потребителей».
Они отметили: именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для выдачи сдачи.
«Проблема отсутствия сдачи — не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться в администрацию магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя», — объяснили эксперты.
Подчеркивается, что требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

Что запрещено делать охранникам

Кроме того, рассказали специалисты, в супермаркетах и ​​магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы. Соответственно, они:
  • не являются сотрудниками торговых точек;
  • не имеют законного права требовать от покупателей компенсацию за поврежденный товар.
«Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.
Впрочем, признают специалисты, это не всегда приносит нужный результат. А потому в таком случае лучше вызвать полицию.
По материалам:
Обозреватель
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems