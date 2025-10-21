В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать
Отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. По нему покупатели вправе рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений, поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.
Об этом рассказали эксперты «Защиты прав потребителей».
Они отметили: именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для выдачи сдачи.
«Проблема отсутствия сдачи — не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться в администрацию магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя», — объяснили эксперты.
Подчеркивается, что требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.
Что запрещено делать охранникам
Кроме того, рассказали специалисты, в супермаркетах и магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы. Соответственно, они:
- не являются сотрудниками торговых точек;
- не имеют законного права требовать от покупателей компенсацию за поврежденный товар.
«Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.
Впрочем, признают специалисты, это не всегда приносит нужный результат. А потому в таком случае лучше вызвать полицию.
