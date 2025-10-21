Минобороны планирует усилить контроль над оборонными закупками: появятся две новые профессии
Министерство обороны Украины разрабатывает стандарты НАТО для обеспечения качества оборонных закупок.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Министерство обороны продолжает синхронизацию системы государственного обеспечения качества с требованиями международных стандартов ISO и стандартов НАТО серии AQAP», — говорится в сообщении.
Новые профессиональные стандарты
Главное управление государственного гарантирования качества Минобороны инициировало создание двух профессиональных стандартов:
- «Аудитор систем качества предприятий оборонно-промышленного комплекса»;
- «Специалист по государственному обеспечению качества».
Они определят единые квалификационные требования к работникам, отвечающим за обеспечение качества в оборонных закупках. Это часть реформы, направленной на внедрение системы государственного гарантирования качества, которая будет отвечать международным требованиям в сфере оборонных закупок.
Основные направления работы
Аудитор систем качества предприятий ОПК будет отвечать за:
- организацию и проведение аудита систем менеджмента качества на соответствие стандартам ISO и НАТО AQAP;
- анализ рисков, связанных с жизненным циклом оборонной продукции;
- оценку эффективности мероприятий по обеспечению качества и подготовку рекомендаций по усовершенствованию систем менеджмента качества.
Специалист по государственному обеспечению качества будет заниматься:
- разработкой законопроектов и нормативных актов в области гарантирования качества;
- подготовкой и реализацией международных договоров в данной сфере;
- адаптацией и внедрением национальных и военных стандартов на основе стандартов НАТО.
После завершения разработки проекты профессиональных стандартов будут вынесены на публичное общественное обсуждение.
Напомним, потенциальный размер ущерба на закупках и злоупотреблениях в сфере обороны составляет около 12,5 миллиарда гривен — такая сумма фигурирует в уголовных делах, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
