Минобороны планирует усилить контроль над оборонными закупками: появятся две новые профессии

Министерство обороны Украины разрабатывает стандарты НАТО для обеспечения качества оборонных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство обороны продолжает синхронизацию системы государственного обеспечения качества с требованиями международных стандартов ISO и стандартов НАТО серии AQAP», — говорится в сообщении.

Новые профессиональные стандарты

Главное управление государственного гарантирования качества Минобороны инициировало создание двух профессиональных стандартов:

«Аудитор систем качества предприятий оборонно-промышленного комплекса»;

«Специалист по государственному обеспечению качества».

Они определят единые квалификационные требования к работникам, отвечающим за обеспечение качества в оборонных закупках. Это часть реформы, направленной на внедрение системы государственного гарантирования качества, которая будет отвечать международным требованиям в сфере оборонных закупок.

Основные направления работы

Аудитор систем качества предприятий ОПК будет отвечать за:

организацию и проведение аудита систем менеджмента качества на соответствие стандартам ISO и НАТО AQAP;

анализ рисков, связанных с жизненным циклом оборонной продукции;

оценку эффективности мероприятий по обеспечению качества и подготовку рекомендаций по усовершенствованию систем менеджмента качества.

Специалист по государственному обеспечению качества будет заниматься:

разработкой законопроектов и нормативных актов в области гарантирования качества;

подготовкой и реализацией международных договоров в данной сфере;

адаптацией и внедрением национальных и военных стандартов на основе стандартов НАТО.

После завершения разработки проекты профессиональных стандартов будут вынесены на публичное общественное обсуждение.

Напомним, потенциальный размер ущерба на закупках и злоупотреблениях в сфере обороны составляет около 12,5 миллиарда гривен — такая сумма фигурирует в уголовных делах, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

