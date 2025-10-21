SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону
Авиакомпания SkyUp Airlines объявила специальную акцию на все рейсы из и в Кишинев — билеты можно приобрести от 20 евро в одну сторону.
Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
Условия акции
- Период продажи: 20−22 октября 2025 года
- Период путешествий: до 31 марта 2026 года
- Направления: все рейсы SkyUp из и в Кишинев
- Цена: от 20 евро в одну сторону
Куда можно улететь
В рамках промо доступны перелеты в города таких стран:
- Испании,
- Франции,
- Греции,
- Грузии,
- Германии,
- Португалия,
- Кипра,
- других популярных направлений.
Полный список можно найти на сайте skyup.aero.
Почему это удобно
Кишинев остается одним из самых удобных авиахабов для украинцев, ведь оттуда легко добраться до многих европейских городов. А осенне-зимний сезон — хорошее время для путешествий, когда на курортах меньше туристов и более низкие цены.
Ранее Finance.ua сообщал, из каких украинских городов сегодня можно добраться до ЕС без пересадок и сколько стоят такие билеты.
Поделиться новостью
Также по теме
SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону
Минобороны планирует усилить контроль над оборонными закупками: появятся две новые профессии
10 актуальных предложений работы для HR-специалистов
В супермаркетах отказываются принимать гривны определенных номиналов: что делать
Какие сейчас зарплаты в Польше: свежие данные GUS
Венгры массово выдавали себя за украинских беженцев в Германии, чтобы получить помощь — WELT