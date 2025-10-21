SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону Сегодня 11:12 — Личные финансы

SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила специальную акцию на все рейсы из и в Кишинев — билеты можно приобрести от 20 евро в одну сторону.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Условия акции

Период продажи: 20−22 октября 2025 года

Период путешествий: до 31 марта 2026 года

Направления: все рейсы SkyUp из и в Кишинев

Цена: от 20 евро в одну сторону

Куда можно улететь

В рамках промо доступны перелеты в города таких стран:

Испании,

Франции,

Греции,

Грузии,

Германии,

Португалия,

Кипра,

других популярных направлений.

Стоимость билетов на рейс Кишинев — Афины (Греция)

Полный список можно найти на сайте skyup.aero

Почему это удобно

Кишинев остается одним из самых удобных авиахабов для украинцев, ведь оттуда легко добраться до многих европейских городов. А осенне-зимний сезон — хорошее время для путешествий, когда на курортах меньше туристов и более низкие цены.

Ранее Finance.ua сообщал , из каких украинских городов сегодня можно добраться до ЕС без пересадок и сколько стоят такие билеты.

