0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону

Личные финансы
113
SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону
SkyUp распродает авиабилеты из/в Кишинев от €20 в одну сторону
Авиакомпания SkyUp Airlines объявила специальную акцию на все рейсы из и в Кишинев — билеты можно приобрести от 20 евро в одну сторону.
Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Условия акции

  • Период продажи: 20−22 октября 2025 года
  • Период путешествий: до 31 марта 2026 года
  • Направления: все рейсы SkyUp из и в Кишинев
  • Цена: от 20 евро в одну сторону

Куда можно улететь

В рамках промо доступны перелеты в города таких стран:
  • Испании,
  • Франции,
  • Греции,
  • Грузии,
  • Германии,
  • Португалия,
  • Кипра,
  • других популярных направлений.
Стоимость билетов на рейс Кишинев — Афины (Греция)
Стоимость билетов на рейс Кишинев — Афины (Греция)
Полный список можно найти на сайте skyup.aero.

Почему это удобно

Кишинев остается одним из самых удобных авиахабов для украинцев, ведь оттуда легко добраться до многих европейских городов. А осенне-зимний сезон — хорошее время для путешествий, когда на курортах меньше туристов и более низкие цены.
Ранее Finance.ua сообщал, из каких украинских городов сегодня можно добраться до ЕС без пересадок и сколько стоят такие билеты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems