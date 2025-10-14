Новая индексация пенсий: о каких суммах идет речь Сегодня 20:09 — Казна и Политика

Новая индексация пенсий: о каких суммах идет речь

В 2026 году индексация пенсий может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В целом предусмотрено:

повышение минимальной и максимальной пенсии;

повышение надбавки за стаж;

мартовская индексация пенсии;

продление ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.

Год Минимальна пенсия Макс. пенсия 2024 2361 23610 2025 2361 23610 2026 2595 25950

Максимальная

Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивается на определенный процент.

Этот процент — 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и инфляции. Если в этом году инфляция будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, пенсии могут повысить примерно на 15,4%. Это предварительный и приблизительный расчет OBOZ.UA.

Напомним, в 2025-м индексация составила 11,5%. Однако в этом году в формуле расчета учитывался рост зарплат за 2022 год. Это год начала полномасштабной войны. Тогда номинальная зарплата выросла всего на 6% (это в разы меньше, чем годом ранее), а реальная зарплата (с учетом инфляции) даже уменьшилась.

В 2026-м во время индексации уже не будут учитывать показатели роста зарплат в 2022 году. Это должно привести к значительному увеличению уровня повышения пенсий. Здесь также следует отметить, что индексация на 15,4% не означает, что ваша пенсия увеличится именно на этот процент.

Дело в том, что повышают не весь размер пенсии, а только часть, которая подсчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6300 грн, но из них 300 грн — возрастная доплата, то во время индексации в марте повысят пенсию в размере 6000 грн (если на 15,4% - то до 6924 грн).

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев сказал , что низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества уклоняющихся от налогообложения и тех, кто это покрывает.

«За счет сочетания „тени“ и коррупции, а это одно и то же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда 60% расходов мы направляем на безопасность и оборону», — подчеркнул он.

Напомним, Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен.

