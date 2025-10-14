0 800 307 555
ру
Новая индексация пенсий: о каких суммах идет речь

Казна и Политика
27
В 2026 году индексация пенсий может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.
В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем в прошлом году.
В целом предусмотрено:
  • повышение минимальной и максимальной пенсии;
  • повышение надбавки за стаж;
  • мартовская индексация пенсии;
  • продление ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.
ГодМинимальна пенсияМакс. пенсия
2024236123610
2025236123610
2026259525950
Максимальная
Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивается на определенный процент.
Этот процент — 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и инфляции. Если в этом году инфляция будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2025-м сохранятся на уровне 2024-го, пенсии могут повысить примерно на 15,4%. Это предварительный и приблизительный расчет OBOZ.UA.
Напомним, в 2025-м индексация составила 11,5%. Однако в этом году в формуле расчета учитывался рост зарплат за 2022 год. Это год начала полномасштабной войны. Тогда номинальная зарплата выросла всего на 6% (это в разы меньше, чем годом ранее), а реальная зарплата (с учетом инфляции) даже уменьшилась.
В 2026-м во время индексации уже не будут учитывать показатели роста зарплат в 2022 году. Это должно привести к значительному увеличению уровня повышения пенсий. Здесь также следует отметить, что индексация на 15,4% не означает, что ваша пенсия увеличится именно на этот процент.
Дело в том, что повышают не весь размер пенсии, а только часть, которая подсчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6300 грн, но из них 300 грн — возрастная доплата, то во время индексации в марте повысят пенсию в размере 6000 грн (если на 15,4% - то до 6924 грн).
Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев сказал, что низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества уклоняющихся от налогообложения и тех, кто это покрывает.
«За счет сочетания „тени“ и коррупции, а это одно и то же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда 60% расходов мы направляем на безопасность и оборону», — подчеркнул он.
Напомним, Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен.
Payment systems