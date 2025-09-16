В Раде объяснили, почему в Украине большинство граждан получают низкие пенсии, а учителя — низкие зарплаты
Низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого количества людей, уклоняющихся от налогообложения, и тех, кто это покрывает.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новости. Live.
«За счет сочетания „тени“ и коррупции, а это одно и то же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону», — подчеркнул он.
Гетманцев также добавил, что в Украине половина экономики находится «в тени» — это около 900 млрд гривен налогами.
Гетманцев ранее заметил, что учителя — это наиболее социально незащищенная категория бюджетников.
«Это огромное количество людей, огромное количество семей, которое государство последовательно, стабильно, недооценивает и обижает. Речь идет о материальном обеспечении и уважении», — подчеркнул он.
Пока средняя зарплата учителей составляет 15 000 гривен (350 долларов), что меньше, чем в Молдове и других странах мира.
«Безусловно, мы человека толкаем на то, что он должен что-то еще зарабатывать, кроме обучения детей, а с другой стороны, мы его унижаем, ставя в социально незащищенные условия. Человек молодой, который учится, сто раз подумает, идти ли работать по профессии», — добавил Гетманцев.
По его словам, если Украина не вкладывает в учителей, то мы проигрываем страну в целом.
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которым регулируется выплата ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Кроме того, правительство установило доплату некоторым учителям-методистам.
«Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и теперь оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений независимо от ведомственного подчинения», — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Правительство также нормировало право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педагогическим работникам, чем установленные решениями правительства.
В то же время воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования Кабмин установил доплату в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения.
