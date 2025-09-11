Правительство обновило условия выплаты премий и надбавок учителям

0 800 307 555
Кабмин обновил условия выплаты ежегодной премии педагогическим работникам в размере одного должностного оклада.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и теперь оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и учреждений независимо от ведомственного подчинения.
Также на уровне Кабмина нормировали право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педработникам, чем установленные решениями Правительства.
Кроме того, установили доплату в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования.
Как отметил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, установлено, что размеры доплат педагогическим работникам определяются руководителем учреждения и учреждения образования в пределах фонда заработной платы, утвержденного в смете соответствующего учебного заведения.
Также предусмотрено, что установление повышений должностных окладов и доплат за отдельные виды педагогической деятельности руководителям учебных заведений осуществляется по решению органа высшего уровня. Учредитель учебного заведения и учреждения образования имеют право устанавливать дополнительные виды и размеры доплат за счет собственных поступлений.

Справка Finance.ua:

  • в Украине ощущается дефицит педагогических кадров в школах, в частности из-за невысоких зарплат. Как показывают подсчеты, учителя начальных классов получают гораздо меньше средней зарплаты по стране;
  • также напомним, что с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно выплачивают доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн (приблизительно 1 тыс. грн «на руки»);
  • начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличился до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн «на руки»);
  • в 2026 году правительство также планирует сохранить ежемесячную доплату учителям в размере 2 тыс. грн.
