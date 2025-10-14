Компании с «массовыми руководителями», которые находились или находятся в розыске (инфографики) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В октябре 2025 года в Украине насчитывается 40 физлиц, фамилия, имя и отчество которых совпадает с лицами, которые находятся или находились в розыске и возглавляют более 10 компаний.

Об этом говорится в аналитике youcontrol

Какие регионы

Совокупно эти лица управляли или управляют 851 компанией. Почти половина предполагаемых «массовых руководителей», которые находились или находятся в розыске и возглавляют предприятия в Киеве, остальные крупнейшие по количеству юрлиц приходится на Днепропетровскую, Черниговскую, Киевскую и Донецкую области.

Где работают

Треть компаний под управлением таких вероятных «массовых руководителей» работают в сфере оптовой торговли.

Больше всего предприятий зарегистрировано в 2018 году, а это 21 компания с разными видами деятельности — от розничной и оптовой торговли до сельского хозяйства.

связанность со страной-агрессором в прошлом. Подробно В ходе проверки 19 рекордсменов-бизнесменов в розыске для 43 компаний сработали факторы осмотрительности в аналитической системе YouControl, указывающие на вероятнуюПодробно читайте по ссылке.

Что такое «массовый руководитель»

Это физическое лицо, являющееся руководителем большого количества юридических лиц (в основном считается 10 или более), не находящихся в состоянии прекращения.

Информация о том, что физическое лицо одновременно возглавляет большое количество юридических лиц, ставит под сомнение возможность полноценного исполнения им своих обязанностей как руководителя на всех предприятиях. То есть это лицо, вероятно, подставное, а деятельность управляемых им компаний вероятно фиктивная, что может привести к переложению налоговых обязательств.

