Поступления военного сбора выросли в 4 раза

За девять месяцев этого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 116,7 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ГНС.

В прошлом году за 9 месяцев поступления составили 32,5 млрд гривен.

Налоговики отмечают, что рост обусловлен как повышением с 1 декабря 2024 года размера ставки военного сбора до 5%, так и сознательной позицией плательщиков, которые своевременно платят налоги и поддерживают наших военных.

Больше всего уплатили:

Киев — 37,7 млрд грн,

Днепропетровская область — 13,2 млрд грн,

Львовская область — 9 млрд грн,

Харьковская область — 7,4 млрд. гривен.

Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.

Ставки военного сбора в 2025 году

ФЛП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн).

Плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально.

Предприниматели на общей системе налогообложения — 5% чистого годового налогооблагаемого дохода.

Из наемных работников — 5% от начисленной заработной платы.

Военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, которые осуществляются налогообложение военным сбором согласно подпункта 1.7 пункта 16 экз. 1 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

Самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Это предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 года № 4505-ІХ, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

