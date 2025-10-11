0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года правительство привлекло 394 млрд грн от размещения ОВГЗ

Казна и Политика
39
С начала года правительство привлекло 394 млрд грн от размещения ОВГЗ
С начала года правительство привлекло 394 млрд грн от размещения ОВГЗ
С начала 2025 года правительство привлекло от продажи / обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах 394 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1 852 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Читайте также
Отмечается, по данным депозитария НБУ, за январь-сентябрь 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 302 926,3 млн грн, 1 462,1 млн дол. США и 643,4 млн евро.
На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 240 615,6 млн грн, 1 983,2 млн дол. США и 752,5 млн евро.
Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в сентябре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,15% годовых, в евро — 3,25% годовых.
Также в НБУ привели детальную статистику депозитария по состоянию на 1 октября 2025 года исключительно относительно военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.
Читайте также
Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на эту дату составил 169,8 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 141,1 млрд грн в эквиваленте 1 октября 2024 года. То есть за последний год он вырос в 1,2 раза.
Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.
Министерство финансов Украины в сентябре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 18 761,9 млн грн, 350,0 млн дол. США и 86,8 млн евро.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems