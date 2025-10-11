С начала года правительство привлекло 394 млрд грн от размещения ОВГЗ
С начала 2025 года правительство привлекло от продажи / обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах 394 млрд грн, а в целом во время военного положения — почти 1 852 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Читайте также
Отмечается, по данным депозитария НБУ, за январь-сентябрь 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 302 926,3 млн грн, 1 462,1 млн дол. США и 643,4 млн евро.
На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 240 615,6 млн грн, 1 983,2 млн дол. США и 752,5 млн евро.
Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в сентябре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,15% годовых, в евро — 3,25% годовых.
Также в НБУ привели детальную статистику депозитария по состоянию на 1 октября 2025 года исключительно относительно военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.
Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на эту дату составил 169,8 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 141,1 млрд грн в эквиваленте 1 октября 2024 года. То есть за последний год он вырос в 1,2 раза.
Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.
Министерство финансов Украины в сентябре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 18 761,9 млн грн, 350,0 млн дол. США и 86,8 млн евро.
Поделиться новостью
Также по теме
С начала года правительство привлекло 394 млрд грн от размещения ОВГЗ
Соглашение о недрах: когда деньги пойдут в украинские месторождения
Защита энергетики и прохождение отопительного сезона: вклад США
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: как повлияют на очереди на границе
Украина готовит запуск международной комиссии по выплате компенсаций за ущерб от войны
Правительство определило план, как страна будет обеспечивать теплом и светом этой зимой — подробности