Минфин разместил ОВГЗ на 5,6 млрд грн и $204 млн

Казна и Политика
25
Министерство финансов 23 сентября разместило облигаций внутреннего государственного займа на 5,6 млрд гривен и 204 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены бумаги со сроком обращения 1,1 года на 1,5 млрд гривен под 16,35% годовых, 1,7 года — на 2,5 млрд гривен под 17,10% годовых и 3,2 года — на 1,6 млрд гривен под 17,8% годовых.
Бумаги в долларах получают оборот 1,5 года и доходность 4,12% годовых.
В августе было мобилизовано 43,6 млрд гривен в эквиваленте, с начала года — 355,9 млрд гривен, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн гривен.
Минфин проводит аукционы каждый вторник.
Номинал одной облигации — 1 000 гривен, 1 000 долларов или 1 000 евро.
Деньги
