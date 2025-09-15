0 800 307 555
Комиссия на покупку ОВГЗ в «Дії»: где можно приобрести без дополнительных платежей

Личные финансы
23
Платежный партнер «Дії» — «Укргазбанк», который теперь работает под брендом «Экобанк» — ввел 0,2% комиссии при покупке ОВГЗ через государственное приложение. Какие альтернативы, то есть где можно приобрести облигации без дополнительных платежей, и когда удобнее все же использовать «Дію».
Об этом рассказал финансовый эксперт и основатель проекта Wallet Pro Игорь Дышель, пишет mc.today.
«Укргазбанк» с 11 сентября ввел комиссию в размере 0,2% от суммы каждого платежа при покупке ОВГЗ в приложении «Дія». То есть не важно, из-за какого брокера вы покупаете облигации. Не важно, за собственные или за кредитные средства. Не важно, картой какого банка вы совершаете эту операцию. Начиная с 11 сентября в сумму оплаты будет добавляться эта комиссия", — рассказал специалист в новом видео.
Он добавил, что в службе поддержки «Дії» объясняют, что сама платформа не получает никаких дополнительных поступлений — это комиссия банка. По информации автора видео, «Дія» планирует привлечь и другие банки-партнеры — возможно, что после этого комиссия снова не будет взиматься.
Самые популярные альтернативы
По словам эксперта — это веб-версия «Приват24», мобильное приложение Sense Bank или брокер ICU, хотя есть и другие банки и брокеры, через которые можно приобрести облигации без дополнительных платежей.
«0,2% - это небольшая комиссия. Если кто-то покупает незначительное количество ОВГЗ, то, вероятно, не будет бежать открывать счет в каком-нибудь банке или у брокера, чтобы купить облигации на 10 тыс. грн. Потому что в Дії все же можно купить ОВГЗ через разных брокеров и рассчитаться картой любого банка. „Дія“ в этом случае выступает неким агрегатором для покупки ОВГЗ. А кто-то эту комиссию будет воспринимать как плату за удобство и универсальность», — предположил Дышель.
В то же время, когда речь идет о значительных инвестициях, условно, на 100 тыс. грн, то есть смысл рассмотреть другой банк или брокера, потому что на такой сумме комиссия достигнет 200 грн.
Кстати, Finance.ua в материале отвечает: как правильно купить ОВГЗ, чтобы не переплачивать банку лишние комиссии? Как лучше завести денежные средства, через которые банки и как потом вывести средства из банка.

Как выгодно купить/продать ОВГЗ, чтобы не переплачивать банку

По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Payment systems